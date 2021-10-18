Завербованный ГРУ России: во Франции рассказали о "кроте" в Минобороны

В 2017 году в Министерстве обороны Франции работал шпион, которого завербовало Главное разведывательное управление России. "Крот" действовал в кабинете тогдашнего министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Об этом написало французское издание Mediapart. Отмечается, что тогда главой государства был Франсуа Олланд.

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Экс-директор Службы внешней разведки Бернар Бажоле в эфире телеканала France 5 подтвердил эту информацию.

Действительно, когда я был генеральным директором по внешней безопасности, я сообщил об этом руководителю,

– отметил он.

Власти Франции недооценивали шпионов из России и Китая

По его словам, власти Франции долгое время недооценивали российских и китайских шпионов.

"В предыдущие годы мы говорили, что все кончено. После Холодной войны нам не нужно тратить свое время на шпионов, которых больше не существует (...) в приоритете дела терроризма. Однако мы видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась", – сказал Бажоле.

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