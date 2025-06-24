24 июня, 16:42
Завершающий этап: ГУР и МИД эвакуировали еще 31 украинца из Ирана
ГУР МО Украины совместно с МИД успешно провело эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу разведывательного ведомства.
Смотрите также Трамп недоволен нарушением прекращения огня на Ближнем Востоке
Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.
Благодаря слаженным действиям всех вовлеченных сторон и при содействии международных партнеров эвакуацию осуществили транзитом через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.