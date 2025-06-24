Завершающий этап: ГУР и МИД эвакуировали еще 31 украинца из Ирана

ГУР МО Украины совместно с МИД успешно провело эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу разведывательного ведомства.

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Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Благодаря слаженным действиям всех вовлеченных сторон и при содействии международных партнеров эвакуацию осуществили транзитом через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

