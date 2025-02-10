В ЦПД заявили, что Путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года

Россия может продолжать войну в Украине в 2025 и 2026 годах. Владимир Путин имеет для этого ресурсы и планы.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Мы можем не только выйти на границы, но и создать буферную зону вокруг Украины, – Наев

Война может продолжаться еще несколько лет

Как отметил Коваленко, российский диктатор не только имеет ресурсы, чтобы воевать в этом году, но и дал задание готовиться к продолжению борьбы в следующем году. Его чиновники, дипломаты и разведчики должны привлечь все возможные силы, чтобы продолжать интенсивные наступления и войну.

Кроме этого, Россия будет продолжать работать над своей пропагандой и международной политикой.

У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в частности на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение об избежании дополнительных санкций,

– написал Андрей Коваленко.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что окончание войны в ближайшее время ожидать не нужно. Быстрый мир в Украине может наступить, если работать над этим с партнерами. Для этого, в частности, Украина участвует в различных международных конференциях. Наше политическое, военное руководство, дипломаты, неправительственные общественные организации продолжают работу для того, чтобы Россия остановила наступления и бои.

Владимир Зеленский рассказал о продолжении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжать борьбу с российскими оккупантами важно, чтобы не потерять украинскую территорию полностью. Ведь подобная ситуация сложилась в 2014 году, когда мир простил России захват Крыма и части Востока. Поэтому, по словам главы государства, люди должны не опускать руки, а международные партнеры – поддерживать Украину.