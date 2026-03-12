Уступки в виде вывода войск: Зеленский сказал, верит ли в скорое завершение войны

Война России против Украины должна завершиться как можно скорее, однако это в значительной степени зависит от позиции страны-агрессора. В то же время уступки в виде выхода украинских войск с оккупированных территорий могут создать серьезные риски для государства.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.

Когда может завершиться война в Украине?

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина делает все возможное, чтобы ускорить завершение войны, однако он отметил, что многое в этом вопросе зависит от готовности России.

Да, но не все зависит от нас. К сожалению. Но мы должны понимать, что многое зависит от воли России. Они агрессоры, они большие, и они не предлагают и не демонстрируют волю к скорейшему окончанию войны,

– сказал президент.

По его словам, вывод войск с оккупированных агрессором территорий может иметь серьезные последствия для безопасности Украины. Зеленский считает, что такое решение было бы исторической ошибкой, поскольку это дало бы России возможность укрепиться и занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления.

"Мы предоставим им очень сильные линии обороны, и мы поддержим их моральный дух", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинцы устали от войны, однако не потеряли высокий моральный дух. Также он предостерег, что выход Сил обороны с территорий, принадлежащих Украине, может повлечь серьезные потери и резкое падение морального духа общества, даже в случае обещаний мира.

Потому что вы не знаете, что получите. Это всего лишь слова Путина, чтобы он дал нам "мир",

– подчеркнул Зеленский.

Какие заявления относительно сроков завершения войны звучали ранее?