В течение 2024 года Россия потерпела ряд неудач. Они уже давно стали чем-то привычным для Владимира Путина, ведь случаются как на международной арене, так и в море и на суше.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что еще одной большой проблемой для россиян стало сбитие пассажирского авиалайнера. В результате удара ракетой по самолету погибло почти 40 человек.

Читайте также Зеленский заявил, что Трамп может остановить Путина: однако есть нюанс

Что может спасти Путина

Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что в подобной ситуации любой лидер демократической страны сразу уйдет в отставку. Но Владимир Путин на это точно не решится. Ему безразлично на страшные преступления, которые совершает его государство.

Если вспомнить все провалы России, огромные потери на поле боя, то можно понять, что они не способны пополнить свою армию кем-либо другим, чем северокорейскими наемниками. И за это Путин расплачивается позором и скандалом,

– добавил британский полковник.

Итак, путинская Россия сейчас терпит тысячи поражений. Это действительно очень жесткие действия, которые серьезно вредят. Важное значение будет заключаться в том, кто имеет инициативу. Сейчас понятно, что она не на стороне россиян. Об этом свидетельствует даже примирительный тон главы Кремля, который будто намекает на возможность найти выход, а не просто продолжать борьбу.

Но он также осознает, что этот выход заключается в том, чтобы помочь себе выжить. Для этого ему нужно вывезти свои войска из Украины. Не думаю, что у Путина есть другой вариант, ведь дела у России идут плохо,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Как только дела начинают идти плохо, то изменить траекторию очень трудно. Возможно, Путин хочет, чтобы Дональд Трамп пришел к власти как можно скорее, чтобы он мог остановить войну и потенциально спасти его жизнь.