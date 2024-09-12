Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал пункты, которые содержит план победы Зеленского. Больше деталей, ведутся ли кулуарные переговоры с Россией – читайте далее в материале.

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Какие настоящие цели Путина в войне

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение об ударах вглубь территории России ракетами ATACMS уже принято. Он добавил, что ответ будет соответствующим. Затем, очевидно, подумал и сказал, что не надо ждать ответа на каждый шаг США, Великобритании или Украины, ведь на все эти действия так называемая "сво" и является ответом. То есть оказывается, что войну начали якобы для того, чтобы отреагировать на разрешение бить по России, о котором сама Россия якобы знала 2,5 года назад. Сложная российская логика.

Это классическая российская логика. Сначала мы поговорим с сарказмом, а потом перейдем к тому, какими были настоящие цели войны против Украины. Логика России такова, мол, начинаем войну против Украины, чтобы существенно расширить НАТО, поставить конец в истории существования Советского Союза, подчеркнуть субъектность Украины, существенно нарастить ее милитарные возможности, окончательно обнулить свою репутацию, потерять все исторические перспективы, закрыть для себя высокотехнологичные рынки Европы и США и стать зависимыми от Китая.

Кроме того, ключевым является подчеркнуть никчемность российского ВПК. Россия была одним из ключевых продавцов оружия, а выяснилось, что это оружие может работать только если его очень много, когда есть большое преимущество в количестве.

Это классическая логика России. Почему классическая? Потому что они сами влюбляются в свою пропаганду. Им надо оставаться в этом пузыре, постоянно подчеркивать, что они что-то могут, но при этом никуда не заходить. Тогда их действительно будут бояться, будут идти навстречу, закрывать глаза на нарушение международного права. Именно так было раньше. Вспомним 2014 год в Украине, а до того Сирию, Грузию. Все делали вид, что видят перед собой мощную страну, боятся ее, поэтому якобы не надо вмешиваться.

Сегодня все это обнулено. Россия, влюбившись в свою идеологию, считала, что она самая мощная держава мира. Россияне в это искренне верили. Вспомним 22 февраля 2022 года. Путин пафосно рассказывал, как якобы быстро поставит всех на колени. А теперь посмотрите на него – максимально никчемная личность. К нему можно относиться только с презрением.

Все, что он говорил, – это фикция, но она слишком дорого обходится миру, который поверил в то, что ему продавали десятилетиями. Если бы мир в это не поверил, то сегодня у нас не было бы большой войны и мы не имели бы такой агрессивной России. Это извращенная логика страны-агрессора.

А теперь относительно настоящих целей войны. Безусловно, россияне не хотели получить все то, что я назвал выше. Они стремились тотально захватить территорию, не только маленькие регионы, а полностью всю Украину. Благодаря захвату территорий планировали дать возможность своим людям ограбить наши с вами дома и там поселиться. А еще убить, замучить, реализовать все свои сокровенные желания по убийствам, изнасилованиям и всему остальному; частично депортировать людей, а потом захватить имущество и жить в нем.

Так происходило в Крыму, и так было на протяжении всей истории России. При этом они хотели показать миру, а прежде всего Европе, что их надо бояться и отдавать все, что попросят. Такой была цель войны – реализовать свою ненависть, психиатрические комплексы и доминировать в Европе.

Сейчас мы должны довести войну до конца. Надо будет правильно поставить точку над "і": показать настоящую Россию, осудить ее, отправить на покаяние. Это единственный путь к тому, чтобы мы с вами жили в прогнозируемом будущем, чтобы наши дети имели возможность строить карьеру, путешествовать по миру. В противном случае – бесконечные войны.

Получила ли Украина разрешение на удары по России

Но возвращаясь к вопросу, так есть ли у нас разрешение? Песков говорит, что да. The Guardian пишет, что якобы Великобритания разрешение дала, но публично об этом не говорит. В США заявляют, что сейчас адаптируют свою политику в соответствии с изменениями на поле боя.

Не читайте советских "песковых". Песков не разбирается в том, что происходит, не имеет доступа к конкретной информации. Но относительно разрешений, то дискуссия продолжится. Мне кажется, она вышла на финишную прямую. Но есть два "триггера", которые будут четко сигнализировать, что мы точно можем это делать.

Первый – официальное заявление от президента Украины. Он интенсивно работает в этом направлении. Например, 11 сентября были встречи с министрами иностранных дел Великобритании и Соединенных Штатов, будут консультации на уровне президента и их премьеров. Это ключевые партнеры, которые должны окончательно принять решение. Второй сигнал – заявления от президента или премьера этих стран.

Также решение может быть непубличным, но оно приведет к тому, что существенно увеличатся поставки соответствующего дальнобойного компонента, существенно увеличится количество поражений целей на территории России.

Многие российские области в полном объеме почувствуют, что такое война. Говорится о десятках регионов России. Тогда мы с вами официально будем говорить о том, что боевые действия перешли на другой этап. На этом этапе абсолютно законно будет уничтожаться инфраструктура войны страны-агрессора.

Как Украина может использовать свое дефицитное дальнобойное оружие

Есть еще несколько заявлений, которые надо уточнить. Например, наши партнеры говорили, что 300-километровая дальность полета ракет якобы не решает вопрос того, что мы можем бить по аэродромам и самолетам, которые атакуют Украину. А второе это то, что говорил Энтони Блинкен и партнеры, которые приехали к нам накануне. Они приехали в "критический момент войны". Почему именно сейчас критический момент?

Мне кажется, что все 2,5 года войны – это критический момент. Странно считать, что сегодня критически, а вчера разве было не критически? Россия бьет по энергообъектам Украины, по жилым кварталам. Это не критически?

Начнем с ключевого. Для меня странная позиция, что поражения на 300 километров не решат основного вопроса. А какой основной вопрос? Это уничтожение ресурсных возможностей России. Здесь говорится не только о стратегической авиации.

Более того, оставим это нашим военным. Украина имеет соответствующие инструменты, которые дают возможность атаковать на значительно большем расстоянии чем 300 километров. Это уже было продемонстрировано. Вопрос только инвестиций, чтобы существенно ускорить наращивание этих инструментов.

Но когда мы говорим об отмене всех неформальных запретов, то говорим как раз о резком наращивании ударов по инфраструктуре войны, что существенно повлияет на возможности России. Прежде всего относительно того, чтобы эти ресурсы подвозить к линии фронта, а во-вторых, чтобы их производить. Это же не только об авиации, которая бьет по энергетической инфраструктуре.

Хотя авиацию также надо будет уничтожить, для этого будут соответствующие инструменты. Но сегодня Украина использует инструменты собственного производства, которые есть в ограниченном количестве, для того, чтобы уничтожать различные цели.

Если мы сможем это делать, используя массированные удары, большим количеством дальнобойного оружия, которое предоставят партнеры, то тогда собственные дефицитные, дальнобойные инструменты мы используем по конкретным авиационным компонентам, по авиационной и стратегической инфраструктуре. Это же очевидная логика процесса.

Как разрешение на удары изменит положение России

Но главное – это символизм. Как только будут сняты неформальные запреты, которые не могут существовать в рамках международного права, то это станет четким сигналом для многих стран, особенно нейтральных, что принято окончательное решение – никто не позволит России выйти сухой из войны, остаться безнаказанной и не понести ответственности. Это будет существенно влиять на внутренние дискуссии в странах так называемого Глобального юга.

Что сегодня видят эти страны? Во-первых, неформальные запреты на нанесение ударов. То есть Украина может воевать только на своей территории. Соответственно это свидетельствует, что с Россией можно продолжать тесно общаться и это ни на что не влияет. Во-вторых, эти страны видят, что многие европейские и американские компании до сих пор работают на российских рынках.

В-третьих, они видят, что компоненты в российском ракетостроении на 70% происходят из европейских, американских или азиатских компаний. То есть страны Глобального юга оценивают войну так: действительно идет большая, масштабная для Украины война, но для глобального мира она имеет "шизофренический контекст". Ведь с одной стороны так, а с другой – иначе.

А теперь представим, что принято решение, мы бьем по территории России, масштабируем войну – все это существенно на них будет влиять, менять понимание того, что такое Россия.

Во-первых, это окончательно докажет, что Россия не является мощной страной. Во-вторых, зафиксирует, что стратегически иметь с Россией партнерские отношения крайне опасно и дорого. Это приведет к убыткам. А в-третьих, покажет, что Россия – это не та страна, которая умеет защищаться, а война постепенно разворачивается на ее территории.

Далее это приведет к обвалу путинской вертикали. В этом же смысл. А параллельно еще есть военные смыслы. Я еще раз подчеркиваю – наши дальнобойные инструменты решают вопрос существования ничтожного стратегического воздушного флота России. А, например, все, что касается ресурсного обеспечения линии фронта, а это как раз расстояние 100 – 500 километров – все это уничтожается масштабно.

Кроме того, не только Курская, Белгородская или Брянская области должны чувствовать войну, а еще два десятка областей страны-агрессора. Это уже совсем другие социальные отношения в России, совсем другое социальное восприятие путинской вертикали.

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То есть это не какая-то ценностная оппозиция, которая говорит, мол, они (власть – 24 Канал) что-то грабят. Нет, люди будут бояться, жить в страхе и понимать, что этот страх им подогнал никто другой, как Путин. Такой примитивный субъект, который вместо того, чтобы давать им возможность кого-то грабить, настолько неэффективно начал военную компанию, что она привела к их потерям, а не к приобретениям.

О критическом моменте войны

Западные издания пишут о критическом моменте войны. Видим ситуацию на Покровском направлении. Deep State говорит о том, что ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, россияне начали там активные штурмовые действия. Похоже на то, что они решили возвращать Курщину под контроль путинского режима. Курщина, Покровск, критический момент войны.

Если говорить о Донецком направлении, это же не сегодня все произошло, а длится 12 месяцев. Критичность момента связана со слишком медленной поставкой даже той техники, о которой уже договорено. Если бы эти договоренности выполнялись, с учетом количества ресурса, который использует Россия, а Украина имела бы ресурс, который можно соотносить, тогда ситуация могла быть контролируемая в полном объеме. Она и сегодня контролируемая, не стоит пессимизировать.

Что происходит на Донбассе: смотрите на карте

Я не совсем понимаю критичность момента войны, потому что в любое время, пока Россия не проиграет, критичность будет очевидной. Так же как очевидной будет попытка России контрнаступать в Курской области. Россияне туда перемещают определенное количество своих войск, в частности с Донецкого направления. Это одна из целей, о которой говорил Александр Сырский. Он сказал, что для Украины это очень важно.

Надо было путем атаки на Курскую область перенести войну туда, оттеснить войска противника, чтобы обезопасить от наступления на Сумскую область, сковать там как можно больше российских войск, которые будут отведены с других направлений. И это очень важно, особенно с Донецкого, потому что именно там сосредоточен наиболее боеспособный ресурс врага.

Россия может воевать только, если концентрирует свои силы и имеет тотальное преимущество на определенном направлении, поддерживает это огромным количеством ресурса, тратит там большое количество живой силы. Но если ресурс противника будет перераспределен, путем операции в Курской области, тогда ситуация будет выравниваться и на других направлениях фронта. Это тактика и стратегия большой войны.

Вопрос критичности момента – это всегда вопрос своевременности поставки соответствующего ресурса. Поэтому когда мы читаем о критичности момента, было бы желательно в этих публикациях читать обязательный вывод. Надо своевременно выполнять перед Украиной взятые обязательства по поставке средств ведения оборонительной или контрнаступательной операции.

Уже 2,5 года Украина делает все, что от нее зависит. Более того, Украина доказывает, что Россия будет проигрывать и может проигрывать, что у нее есть ресурсный дефицит. Но его можно ускорить путем нанесения массированных дальнобойных ударов по инфраструктуре войны.

Wall Street Journal пишет о том, что Украина вынуждена рассмотреть план "Б", который будет включать стратегию противостояния на следующий год, мол, Украине необходимо определить более реалистичные цели. То есть защитить себя и выжить в войне – это менее реалистичная цель, по мнению издания. Журналисты говорят, что западные чиновники могли бы активнее отстаивать перед избирателями необходимость поставки Украине оружия, а полная победа Киева потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, что фактически невозможно.

Реалистичные цели – это имеется в виду заморозить конфликт и это точно приведет к тому, что у нас будет устойчивый мир? Другие реалистичные цели заключаются в том, что мы продолжим насыщать экономику России через те наши компании, которые там работают, давая возможность федеральному бюджету получать средства, которые Россия может тратить на войну.

Тогда цена войны будет расти, для Украины ведения оборонной войны тоже будет расти. Потому что Россия получает компоненты для ракетостроения от стран Северной Америки, Европы. Цена будет расти за счет Украины. Поэтому, мол, надо договориться о том, что Россия не проиграет войну и тогда мир будет жить стабильно, в рамках международного права. Но это же нонсенс!

Наши партнеры говорят о критическом этапе, то есть видят кризис, понимают, что в этом кризисе является причиной и какие будут последствия, если эту ситуацию не урегулировать. Украина об этом постоянно говорит: что необходимые инструменты и разрешения нужны своевременно. Кризис видят и продолжают говорить, что это критический период, но ничего делать не будут.

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Кризис надо урегулировать. Надо понимать его природу, мотивации сторон, особенно тех, которые создают эти кризисы, а это искусственный кризис. Необходимо четко осознавать, что есть инструменты, которые позволяют предотвратить углубление этого кризиса. Если не решать ничего, то болезнь становится хронической и рано или поздно приведет к смерти. Если не санировать сегодня Россию с ее маниакальной целью вести войну, то тогда эта война будет в любом случае. А как можно это предотвратить? Убрать ключевой фактор войны – Россию.

Россия должна проиграть. Это вопрос сотен миллиардов долларов. Где эти деньги в течение этих 2,5 года? Хотелось бы увидеть их. Мы немножко о других суммах говорим. Сотни миллиардов тратит Россия, однако находится там, где есть сегодня. Она не захватила Украину, продвигается на 100 метров, но тратит на это огромные средства.

Соответственно, если бы у Украины была сопоставимая сумма, тогда можно было бы сказать, будто, уже 2,5 года нам дают деньги, по сравнению с затратами России на глобальную войну, а результатов нет и нужна другая стратегия. Но Украина гораздо меньшие средства тратит при поддержке своих партнеров относительно того, сколько тратит Россия. При этом говорят, что нужно определенное замораживание конфликта, где страна-агрессор останется с желанием доминировать в Европе. И это якобы реалистичный выход из ситуации.

Есть абсолютно помешанный человек, который считает, что путем геноцида и войны можно достигать определенных целей. Есть страна, которая абсолютно точно больше не будет инвестировать в свое благосостояние и развитие, а только в милитарный компонент. Более того, она уже перестроила всю экономику под милитарный компонент.

Есть страна, которая ненавидит страны Балтии, Польшу, говорит сегодня об этом устами Караганова. В России говорят, что надо Берлин атаковать ракетами. Эта страна совершила, цитируя президента Зеленского, 137 тысяч доказанных военных преступлений на территории Украины. Она не несет за это наказание, не выплачивает репарации, и она должна остановиться добровольно? Кем надо быть, чтобы так думать?

Что будет включать план победы Зеленского

Западная пресса время от времени пишет, что Украина якобы пытается выйти на переговорщиков из России. Однако Владимир Зеленский отметил, что пока не давал никому полномочий проводить мирные переговоры с Москвой. В то же время он отметил, что план победы, который он планирует представить США, заставит Россию согласиться на завершение войны дипломатическим путем.

В нашем президенте мне очень нравится то, что он абсолютно четко называет черное – черным, а белое – белым. Он говорит, что нет никаких переговоров. Нет никого, кому были бы предоставлены полномочия ввести кулуарные переговоры с Россией.

Также президент прямо говорит, нет никаких "концепций", "мирных планов" и т.д., которые может предложить какая-то страна в обход Украины; чтобы страна, которая непосредственно не страдает от войны, предлагала завершить войну так, чтобы Украина что-то отдала, то есть проиграла в пользу России. Однако президент говорит, что этого не будет, и нет никаких инициатив.

Есть позиция стороны, на которую напали, и она достаточно четкая. Это единственная платформа, через которую будут решаться те или иные задачи. Президент также прямолинейно говорит, что Россия – неадекватная страна, она не понимает никаких договоренностей, хватит жить иллюзиями. Россия понимает силу, и поэтому действенными являются только инструменты принуждения.

Что это за инструменты? Это не то что Курская операция должна улучшить позиции в начале какого-то мифического переговорного процесса – не будет никакого переговорного процесса, где Россия будет вести себя так, как сегодня. Она сядет за стол переговоров с главной целью не проиграть войну, также для нее важно:

остаться на оккупированных территориях;

не отвечать за военные преступления;

ничего не платить;

начинать торговать за санкции;

получить возможность общаться на разных уровнях с различными институтами для того, чтобы санкции понемногу отменять, в частности личные.



Владимир Зеленский / Shutterstock

Поэтому президент Украины говорит прямо: Курская операция показывает, что война может быть на территории России, и она может быть там масштабирована. Эту войну надо выигрывать. Россия же знает только принуждение за счет огромного количества потерь территории, живой силы, бронетехники.

А для этого нужен план победы, где будут математически обоснованы:

цели, которые надо уничтожать, и они будут существенно влиять на ресурсные возможности России;

количество российских мобилизованных, которое должно быть ликвидировано;

объемы территорий, по которым должны быть нанесены удары, и это все будет иметь социальные последствия.

Это инструмент для начала переговорного процесса. Так, должна быть привлечена дипломатия, но дипломатия через принуждение. Нужно перестать заигрывать с Россией. Конечно, частный бизнес получает прибыли, но так не может быть. Он дает возможность России финансировать войну.

Западу нужно определиться, потому что Украине говорят о критическом моменте, но их компании работают в России, дают ей деньги на то, чтобы она этот в критический момент наращивала производство ракет, чтобы она получала оружие из Ирана.

Это вообще отдельный вопрос. Получается, что западные страны так круто ввели санкции против Ирана, что он отдает России большое количество баллистических ракет малой дальности. Благодаря чему россияне смогут к ударам КАБами по фронтовой инфраструктуре Украины добавить возможностей.

В то же время Украине запрещают уничтожать пусковые установки на расстоянии 100 – 200 километров от границы на территории Воронежской, Липецкой и других российских областей. А Ирану и Северной Корее можно поставлять России ракеты. Также сегодня КНДР испытывает свои баллистические ракеты различной дальности в Японском море. И Япония отмечает, что сегодня мы же "поощряем" Северную Корею к агрессии в Тихоокеанском регионе.

Поэтому президент говорит, оставляйте за пределами реального мира свою конспирологию, ведь никаких переговорных процессов с Россией нет и не будет. Также глава Офиса Президента Андрей Ермак отмечает, что и никаких подковерных "минских договоренностей"

Россия сядет за стол переговоров и будет себя за ним более-менее адекватно вести только под принуждением. А принуждение абсолютно точно можно обеспечить математически обоснованным количеством техники, которую Украина будет эффективно использовать, и это доказала Курская операция.

Кроме того, масштабирование и системность ударов в глубину России существенно будет влиять на восприятие войны социальными слоями в самой России. Это будет давление другого типа – давление на вертикаль путинской власти и это будет создавать панические настроения.

Также ни одна страна не может ничего предлагать в обход Украины. Никаких мирных формул Бразилии, Китая, других стран – и президент прямо об этом говорит – не может существовать, только после согласования с Украиной. Должно быть именно так, потому что это на Украину напали, а не на какую-то из этих стран. Соответственно не может быть финала войны за счет Украины после 2,5 лет сопротивления.

Наконец главное, что нужно сегодня Украине – воля других стран. Пусть они где-то найдут и добавят себе немного этой воли. Нужно принять окончательное решение – Россия должна проиграть, и это возможно. Для этого нужны соответствующие инструменты, и они должны быть в Украине. Не надо говорить о каких-то мифических эскалациях, "красных линиях".

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Хотя в то же время есть ли "красные линии" для стран НАТО, когда на их суверенную территорию, которую они пообещали своему избирателю защищать, постоянно залетают в тестовом режиме дроны и ракеты России? Эти страны имеют инструменты для того, чтобы их сбить, но не они не сбивают. Как они это хотят объяснить своим избирателям? Не хотят эскалации? Однако это же суверенное пространство этой страны, и ее обязанность уничтожить то, что там находится незаконно.

Какой сигнал они дают России? Она же тестирует, какие будут ответы на ее. Поэтому Западу нужно найти волю принять соответствующие решения, которые уже прописаны в международном праве. Президент четко говорит: закончим любые спекулятивные разговоры, имеем юридический субстрат – международное право, мы его придерживаемся, и вы придерживайтесь также.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком – читайте вскоре на сайте 24 Канала!