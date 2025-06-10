Мир через силу: Зеленский рассказал, как просил Трампа повлиять на Путина

Президент Украины объяснил простой способ для того, чтобы заставить Путина согласиться на мир. По его мнению, это не трудно воплотить в жизнь – трудно найти политическую волю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера в интервью венгерскому изданию Válasz online.

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Что Зеленский предлагал сделать Трампу

Президент Украины рассказал, как в феврале разговаривал с американским лидером о давлении на Путина.

Вот пакет с оружием и ракетами. Ключ к запуску – у нас. Договаривайтесь о прекращении огня, иначе мы передаем ключ украинцам. Возможно, это не понравится президенту Путину, но нельзя говорить о территории, пока нет режима тишины,

– сказал Зеленский Трампу.

"Скажите, где есть подобные слова со стороны Соединенных Штатов или Китая? Не только Америка, но и другие страны должны были бы сказать: прекратите боевые действия, или мы передадим оружие Украине", – заявил президент Украины.

По его словам, россияне не решаются выступить против войны, но они точно испугались бы, если бы ракеты могли нацелиться и на них. В таком случае Путину пришлось бы заниматься своим собственным народом.

Вот это и есть "мир через силу". Это не слишком сложный способ прекратить войну – сложно только найти на это политическую волю,

– отметил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что "у сильных стран постепенно откроются глаза, и их общество заставит их принимать решительные шаги".

Также президент Украины заявил, что мир наступит только тогда, когда мир поймет, чего хочет Путин. По его мнению, постоянные российские атаки являются лишь свидетельством того, что российский диктатор не желает завершать войну, а лишь ищет поводы, чтобы снова напасть.