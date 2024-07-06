Как Путин видит "окончательное" завершение войны: в ISW объяснили

Российский президент Владимир Путин в последнее время делал заявления относительно полномасштабной войны против Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали их и пришли к выводу, что он видит завершение войны в уничтожении государственности Украины.

Владимир Путин не готов согласиться на что-то, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности. В то же время он так же много говорит о мирных переговорах.

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Путин хочет сдачи территорий

В частности, президент России использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров и выразил свою приверженность "окончательному" завершению войны. Это позволит достичь его цели – уничтожения украинской государственности.

Во время пресс-конференции с венгерским премьером он отверг возможность прекращения огня путем переговоров. По его словам, соглашение между лидерами Украины и России не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволило бы Украине перегруппироваться и перевооружиться. Путин убеждает, что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение этой войны.

Однако его заявления и требования постоянно демонстрируют Путин не желает соглашаться ни на что другое, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

Путин требует "демилитаризации" Украины

Путин требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и военной капитуляции Украины до начала любых переговоров о конечном результате войны.

Кроме этого, Путин призывает к "демилитаризации" Украины, то есть наше государство должно отказаться от своей способности сопротивляться России. аналитики убеждены, что российский президент использует капитуляцию Украины для достижения своей другой цели – свержения украинской власти и замены ее и политической системой, которая ему нравится.

В то же время в Институте изучения войны считают, что украинские контрнаступательные операции по освобождению важных территорий остаются самым эффективным способом показать Путину, что он не сможет достичь своей цели в войне против Украины.

Путин уверен, что сможет склонить Украину к капитуляции из-за того, что он считает, что наше государство не сможет провести основательных контрнаступательных действий.

Со своей стороны Запад должен поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения этих операций, чтобы разрушить расчеты Путина и избежать затягивания войны на дольше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.