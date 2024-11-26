Украина имеет выгодное предложение не только для Трампа, но и для Илона Маска, –аналитик

Западные СМИ написали, что украинская власть готовит предложение для новоизбранного президента США, чтобы заинтересовать его помочь Украине. Более того, об этом было упомянуто в Плане победы, который представил Владимир Зеленский.

Дональду Трампу надо "продать" саму идею победы Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов, отметив, что новому президенту США стоит объяснить, почему такая идея выгодна, правильная и является лучшим вариантом развития событий.

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Предложение для Трампа и Маска

В Соединенных Штатах, а особенно в новой администрации, есть достаточно относительное понимание того, что такое Украина, для чего она нужна, какая есть польза от этого государства. Трамп мало что знал об Украине, ее экономическом потенциале, стратегической роли. Для него это очередное постсоветское государство со своими коррупционными проблемами, политической борьбой, олигархатом.

Сейчас нужно сформировать важность поддержки Украины. Надо подчеркнуть, какую пользу для Соединенных Штатов, американского бизнеса и лично для Трампа принесет наше государство. Можно акцентировать на том, что, поставив Владимира Путина на место, он запечатлеет свое имя в истории, навсегда запомнится как мощный, сильный руководитель.

Что касается практических методов применения, то в нашем Плане победы есть два пункта, которые написаны конкретно под Дональда Трампа. Он является фанатом идеи добычи сланцевого газа, которую активно продвигает в США. А если сказать, что огромные залежи есть в Украине, но их может получить Китай через Россию,

– предположил Максим Несвитайлов.

Так Китай только усилит свое влияние. Более того, он фактически забрал из-под носа США литиевые месторождения в Латинской Америке. Если Россия захватит Украину, то через нее Пекин точно присвоит литий.

"А тут уже и к Илону Маску предложение. Как он будет делать свои Tesla без лития, ведь они работают на литиевой батарее как и все телефоны, ноутбуки", – заметил политолог.

Обратите внимание! Юрист-аналитик Андрей Вигиринский отметил, что возмутительно рассчитываться за поддержку полезными ископаемыми. Он добавил, что США сейчас покупают эти материалы на рынке и ни у кого их не забирают в качестве платы за военную помощь.

Максим Несвитайлов добавил, что для добычи сначала надо добраться до этих недр. Часть территорий, на которых они есть, нужно разминировать, вкладывать туда сотни миллионов инвестиций, строить заводы, инфраструктуру. Это будет создавать рабочие месте и Украина получит огромную выгоду в экономическом плане.

Этим можно побудить наших партнеров к серьезной поддержке Украины уже сегодня, чтобы Украина не просто выстояла в войне, а победила.