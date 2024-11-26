Дональду Трампу треба "продати" саму ідею перемоги України. Про це 24 Каналу розповів політолог, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов, зауваживши, що новому президенту США варто пояснити, чому така ідея вигідна, правильна та є найкращим варіантом розвитку подій.

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Пропозиція для Трампа та Маска

У Сполучених Штатах, а особливо в новій адміністрації, є досить відносне розуміння того, що таке Україна, для чого вона потрібна, яка є користь від цієї держави. Трамп мало що знав про Україну, її економічний потенціал, стратегічну роль. Для нього це чергова пострадянська держава зі своїми корупційними проблемами, політичною боротьбою, олігархатом.

Зараз потрібно сформувати важливість підтримки України. Треба наголосити, яку користь для Сполучених Штатів, американського бізнесу та особисто для Трампа принесе наша держава. Можна акцентувати на тому, що, поставивши Владіміра Путіна на місце, він закарбує своє ім'я в історії, назавжди запам'ятається як потужний, сильний керівник.

Щодо практичних методів застосування, то в нашому Плані перемоги є два пункти, які написані конкретно під Дональда Трампа. Він є фанатом ідеї видобутку сланцевого газу, яку активно просуває у США. А якщо сказати, що величезні поклади є в Україні, але їх може отримати Китай через Росію,

– припустив Максим Несвітайлов.

Так Китай лише посилить свій вплив. Ба більше, він фактично забрав з-під носа США літієві родовища в Латинській Америці. Якщо Росія захопить Україну, то через неї Пекін точно привласнить літій.

"А тут вже і до Ілона Маска пропозиція. Як він робитиме свої Tesla без літію, адже вони працюють на літієвій батареї як і всі телефони, ноутбуки", – зауважив політолог.

Зверніть увагу! Юрист-аналітик Андрій Вігірінський зазначив, що обурливо розраховуватися за підтримку корисними копалинами. Він додав, що США зараз купують ці матеріали на ринку й ні в кого їх не забирають як плату за військову допомогу.

Максим Несвітайлов додав, що для добування спершу треба добратися до цих надр. Частину територій, на яких вони є, потрібно розмінувати, вкладати туди сотні мільйонів інвестицій, будувати заводи, інфраструктуру. Це створюватиме робочі місці й Україна отримає величезну вигоду в економічному плані.

Цим можна спонукати наших партнерів до серйозної підтримки України вже сьогодні, щоб Україна не просто вистояла у війні, а перемогла.