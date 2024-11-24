Юрист-аналітик Андрій Вігірінський зауважив 24 Каналу, що ефекту новизни у такій заяві немає. Перед тим з'явилася інформація, що два пункти з Плану перемоги Володимира Зеленського писали, орієнтуючись на можливе президентство Трампа.

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Чому заява Грема дуже неоднозначна

Західні ЗМІ написали, що цими двома пунктами є природні ресурси та можливість заміщення нашими військовими солдатів США у Європі. Невдовзі після цього Ліндсі Грем заявив, що Україна є дуже цінною з погляду корисних копалин.

Мені не імпонує риторика Ліндсі Грема про те, що ми будемо платити за підтримку Сполучених Штатів мінералами. Це виглядає як колоніальна рента. У будь-якій ліберальній країні, якщо відбувається продаж ліцензії на надрокористування, він відбувається на конкурсній основі,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Якщо є розвиток чи розробка корисних копалин, то відповідно частина податків і рентної плати йде в державний бюджет, а підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі. На думку юриста-аналітика, у сучасному світу розраховуватися за підтримку своїми корисними копалинами – обурливо.

Україні гарантована допомога Будапештським меморандумом, адже країни-гаранти не змогли забезпечити її від неспровокованого нападу. Якщо ми говоримо про можливість передачі Сполученим Штатам певних частин наших надр в користування за плату, то Ліндсі Грему варто задуматись, чи можна ці корисні копалини придбати на іншому ринку, не надаючи зброї.

"Сполучені Штати зараз купують ці матеріали й ні в кого їх не вилучають як плату за військову допомогу. Тоді виходить, що на ринку є пропозиція, є споживачі, але деяким споживачам не треба надавати допомогу Україні для того, щоб ці мінерали отримати", – підкреслив юрист-аналітик.

Він додав, що пропозиція доволі неоднозначна, бо ніби й мотивує адміністрацію Трампа нам допомагати, але при цьому принижує нашу гідність.