Путин боится потерять власть, –интервью с Беном Ходжесом о финале войны и страхах диктатора

Пока Украина пытается вести конструктивные переговоры с Соединенными Штатами, в Кремле бушуют совсем другие настроения. Российский диктатор Владимир Путин держится за власть и не планирует останавливать боевые действия. Он понимает, что в противном случае недовольство россиян будет только расти, особенно военных, которые вернутся с фронта.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу отметил, что несмотря на нежелание Москвы идти на конструктивный диалог, Украина имеет "оружие", которое способно завершить войну. Между тем Европа, над которой уже зависла российская угроза, должна осознать важность поддержки нашей страны.

Больше о возможности победить Россию, удары по ее территории, страхи Путина и стратегию Кремля – читайте в материале.

Почему выступление Марко Рубио в Мюнхене было провальным?

Какова ваша оценка выступления госсекретаря США Марка Рубио о состоянии дел в отношениях между США и Европой, а также об Украине. Что вам больше всего запомнилось из его речи? Что вы о ней думаете?

Честно говоря, она была посредственной. По сути, он сказал то же самое, что и Вэнс в прошлом году, просто гораздо более приятным голосом и в лучшем тоне. Я считаю, что он не затронул, например, вопрос Гренландии. Думаю, почти все в зале хотели бы услышать от него что-то вроде: "Это была ужасная ошибка, извините, мы не хотели". Однако он этого не сказал.

Так же он не объяснил, почему помощь Украине и поражение России настолько важны. Вместо этого прозвучал набор так называемых ценностей в духе белого христианского национализма. Когда они говорят о ценностях, они имеют в виду именно это.

Видимо, люди облегченно вздохнули, что он не кричал на них так, как это делал вице-президент Вэнс. Но это очень низкая планка для государственного секретаря США, так что я не впечатлен.

Меня лично поразило его заявление о переговорах по войне в Украине. Он сказал, что не знает, готовы ли россияне заключить соглашение. Это прозвучало после месяцев этих так называемых переговоров.

Он (Марко Рубио, – 24 Канал) на самом деле знает, что они не собираются заключать никакого соглашения. Он видит то же, что и все мы. Россияне не имеют никакого интереса реально договариваться о мирном результате, который не предусматривает, что Украина фактически согласится на все их требования.

Я имею в виду, что подход администрации оказывает давление на Украину, а не на россиян. Поэтому, на мой взгляд, очень вредно, когда он или Виткофф, или президент, или кто-то еще говорят: "Мы уже на 95% готовы, кроме важнейшей части". Я считаю, что это не помогает.

Остановится ли Путин только на Донбассе?

Считаете ли вы, что вопрос территорий, в частности Донбасса, можно решить?

Да, Россия могла бы признать это суверенной территорией Украины. Конечно, кто я такой, чтобы говорить украинцам, вам надо продолжать воевать. Я не нахожусь в окопе под Покровском. Или в квартире под атаками "Шахедов". Поэтому это могут решать только украинцы.

Но я думаю, что ваш президент, руководство Украины, украинский народ, каждый украинец, с которым я говорю, отвечает – "Нет, даже не думайте". И никто, независимо от того, что говорит администрация США, не верит, что на этом все закончится, что Россия удовлетворится лишь последним куском Донбасса и успокоится. В это никто не верит.

Россия не согласится на прекращение огня или не будет придерживаться его. Поэтому украинцы должны быть теми, кто принимает решения. Я был бы очень удивлен, если бы они согласились.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что если Украина пойдет на территориальные уступки и отдаст Донбасс России, Путин удовлетворится этим только на время. Через несколько лет российский диктатор, восстановив силы, может напасть повторно.

То есть вы уверены, что Донбасс – это не финальная цель Владимира Путина?

Абсолютно нет. Они по сути сами об этом говорят. Я делаю выводы. А почему кто-то должен считать, что это все, чего они хотели? Я слушал Лаврова, слушал Путина, слушал Медведева и Кирилла Дмитриева – всех этих людей. Они ни в чем не отступили.

А президент (Дональд Трамп, – 24 Канал), кажется, живет в собственной реальности, которая, по моему мнению, привязана к бизнес-соглашениям, которые уже подписаны между американцами и россиянами. Мне кажется, там уже все согласовано, и они обнародуют это после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом.

Вот почему президент так давит, чтобы все было готово до июня, чтобы потом подать огромные бизнес-сделки как раз к 4 июля, ко дню рождения США. Я не думаю, что это то, что бы поддержали украинцы или европейцы, и, честно говоря, большинство американцев тоже.

Какие 2 вещи важны для российского диктатора?

Война России против Украины длится дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии, а также мы приближаемся к четвертой годовщине этой жестокой войны. Что это говорит вам о стратегии Путина и о России?

Конечно, потери для него не имеют значения. Однако две вещи для него важны:

Первая вещь – сможет ли он остаться у власти. Я думаю, пока экономика способна генерировать достаточно денег, чтобы продолжать войну, он это будет делать. Именно поэтому, по моему мнению, стратегия Украины по уничтожению нефтяной и газовой инфраструктуры России очень хорошая.

– сможет ли он остаться у власти. Я думаю, пока экономика способна генерировать достаточно денег, чтобы продолжать войну, он это будет делать. Именно поэтому, по моему мнению, стратегия Украины по уничтожению нефтяной и газовой инфраструктуры России очень хорошая. Во-вторых – он, видимо, достаточно уверен, что США ничего не сделают, чтобы его остановить. Он верит, что Европа тоже на самом деле не сможет заполнить этот пробел. Поэтому он будет продолжать, пока не увидит, что вся Европа и Канада на стороне Украины, и они дадут Украине все, что нужно, чтобы победить Россию. Когда он это увидит, тогда, думаю, в Кремле придется пересмотреть свои расчеты. Однако пока они не думают, что это произойдет.

Может ли Путин закончить войну, не потеряв власть?

Это будет очень сложно. Он будет иметь миллион недовольных ветеранов, которые вернутся домой. И куда? В экономику, что в руинах.

Я думаю, именно этого он и не хочет – чтобы все эти войска вернулись домой без того, чтобы он мог показать хоть что-то как результат.

Поэтому да, для него это было бы тяжело. Однако, конечно, сохранение его власти – не моя забота. Моя забота – безопасность, стабильность и благосостояние всей Европы, в частности Украины.

Почему Зеленский имеет больше влияния, чем Путин?

Президент Украины Зеленский заявил: "Я моложе российского диктатора Путина, поэтому я имею больше рычагов влияния". Какова ваша реакция на это?

Во-первых, это правда. Во-вторых, когда я вижу вашего президента, как он общается с военными, с людьми, с мировыми лидерами, невозможно так притворяться все время.

Это настоящий, искренний и позитивный лидер, который является невероятным руководителем для Украины и примером для всех остальных. А у Владимира Путина нет ничего, что кто-то, кто пришел на эту конференцию (в Мюнхене, – 24 Канал), хотел бы наследовать.

Интересно, что в то же время Дональд Трамп неоднократно называл Зеленского диктатором. Президент Украины резко отреагировал на такие заявления, отметив, что именно Путин начал войну и он является агрессором.

Может ли Украина противостоять этой войне бесконечно? И не кажется ли вам, что война на истощение не на нашей стороне, ведь у России больше человеческих ресурсов и больше возможностей?

Я думаю, что преимущество России в человеческих ресурсах, возможно, преувеличено. Иначе зачем им завозить северокорейцев? Почему они хватают мигрантов, которые думали, что едут работать на завод, а вместо этого оказываются на Донбассе? Думаю, Россия имеет проблемы с человеческими ресурсами. Украина в другой позиции – вы защищаетесь.

На фронте сформировалась так называемая "killzone". Украине удалось сделать так, чтобы там, возможно, не было так много войск, как это было бы в классической войне.

Вероятно, есть около двух миллионов украинцев, которые сейчас вовлечены в других важных для страны работах, но теоретически тоже могли бы стать военными. Поэтому я думаю, преимущество России в человеческих ресурсах есть, но оно не является решающим.

Россия установила очередной рекорд в декабре. Российские войска потеряли 35 тысяч солдат убитыми и ранеными. По данным Bloomberg, в январе они не смогли компенсировать потерю 9 тысяч солдат. Между тем украинский министр обороны Михаил Федоров говорит, что его цель выводить из строя как минимум 50 тысяч российских солдат ежемесячно убитыми и ранеными.

Это достойная цель. Однако, на мой взгляд, не менее важно также уничтожать нефтяную и газовую инфраструктуру России, разрушать их основу силы, то есть логистику и штабы.

Если это убрать, тогда почти не имеет значения, сколько у них пехоты, если вы уничтожили их логистику, штабы, артиллерию и, конечно, заводы по производству дронов и тому подобное.

Поскольку мы приближаемся к 4 годовщине этой жестокой войны против Украины, как вы оцениваете результаты украинских глубоких ударов по российским НПЗ, военной инфраструктуре? Украина уже начала применять собственные дальнобойные дроны и ракеты.

Конечно, мне всегда нравилось, когда репортеры показывали, как горит нефтеперерабатывающий завод в какой-то части России. Сегодня этого видно меньше. Я не знаю, означает ли это, что этого больше не происходит.

Россияне, конечно, не хотят, чтобы афишировали, что именно они теряют. Однако ключевой вопрос – что с их производством? И какая цена на нефть? Она упала настолько низко, что это негативно влияет на способность России финансировать войну.

Поэтому я бы сказал, что это очень мудрая стратегия. И мы, на Западе, должны находить больше оружия и больше путей помочь Украине наращивать возможности производить такие средства.

Действительно ли от диктатора скрывают реальную ситуацию на фронте?

Жалеет ли Владимир Путин о вторжении в Украину, по вашему мнению?

Если и жалеет, я не представляю, чтобы он сказал об этом публично. Он не похож на человека, который признает "это была огромная ошибка с моей стороны". Поэтому я не могу представить, какие разговоры и жаркие споры происходят внутри Кремля или там, где он находится.

Я предполагаю, что есть люди, которые удерживают его у власти и которые говорят: "Вы нас уничтожаете". Или он не знает, что на самом деле происходит. Я в это не верю. Все эти годы я слышал, что он бывший офицер КГБ, он умный, играет в трехмерные шахматы и тому подобное.

Поэтому если кто-то говорит, что, возможно, его окружение не говорит ему правды, это неправда. Если он чего-то не знает, это его собственная вина.

Вспомним поход Евгения Пригожина на Москву. Не считаете ли вы, что это, вероятно, был самым опасным моментом для Путина?

Я думаю, это, конечно, не была попытка переворота. Это было восстание, и все действительно сводилось к деньгам. Думаю, Пригожин был очень недоволен попыткой Шойгу взять под контроль все эти разные наемные компании, и поэтому он это сделал. Самое интересное для меня то, что почти никто ничего не сделал. Им даже, кажется, аплодировали в Ростове.

Никто его не остановил.

Да, и разве что мэр Москвы, знаете, выставил какие-то заграждения. Однако в целом не было жесткой реакции. Я думаю, люди ждали, чтобы увидеть, что тут произойдет. И, конечно, именно поэтому Пригожин мертв.

Как Украина может победить в войне?

Журнал The Atlantic недавно взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты спросили его, должна ли Украина завершить эту войну в 2022 году после успешной битвы за Киев, Харьков, Херсон. Ведь бывший американский генерал Марк Милли советовал украинцам в 2022 году завершить войну. Что вы думаете по этому поводу?

А кто мы такие, чтобы советовать президенту Украины и убеждать, мол, пусть россияне оставят себе то, что захватили? Я думаю, мы никогда не приняли бы этого в США. По крайней мере я на это надеюсь. Части оккупированной территории – это не просто земля и какая-то пустая недвижимость где-то на Манхэттене. Она принадлежит украинцам.

И я не знаю, как президент Зеленский мог бы на это пойти, особенно, когда он уже, наверное, видел и чувствовал потенциал собственной армии и слабости российской стороны. Принял бы он такое же решение сегодня? Я думаю, да.

Было много обсуждений относительно гарантий безопасности для Украины. Не является ли это предложение хуже, даже с учетом этих 24 часов на реакцию украинских войск, 48 часов для реакции Коалиции желающих, а затем 72 часов для возможного привлечения США?

Во-первых, Украине пришлось бы отказаться от территории еще до того, как гарантии вообще начнут действовать. И это уже проблема. Я совсем не уверен, что мы выполнили бы такие обязательства. Я не видел ничего такого от администрации, что бы свидетельствовало о готовности к реальной реакции США.

Я настроен скептически – если мы даже не готовы дать Украине больше боеприпасов и других вещей, то почему вдруг эта администрация согласилась бы на это? Или она бы согласилась бы применить воздушные или наземные силы в ответ против россиян?

Я не видел ничего, что бы показывало, что они (в США, – 24 Канал) действительно доведут это до конца. Поэтому президент Зеленский очень мудро говорит, что это должен быть договор, который ратифицирует Конгресс. Это должно быть гораздо больше, чем просто какой-то документ вроде Будапештского меморандума.

Каким вы видите возможный финал этой войны? Зеленский говорит, что Украина не имеет достаточно ресурсов и человеческого потенциала для масштабных контрнаступательных операций. В то же время россияне пытаются продвигаться вперед ценой больших потерь. Даже если мы остановим их сейчас и не дадим продвинуться, они все равно могут обстреливать украинцев ракетами и дронами.

Это, наверное, самое сложное из всего, о чем вашему президенту приходится думать – сколько еще ваша страна должна выдерживать такие атаки.

Однако я думаю, что стратегия уничтожения способности России продавать нефть и газ Китаю, Индии, Турции и другим странам – это стратегия, которая ведет к победе. Особенно, если Европа поможет останавливать суд теневого флота.

Поэтому только руководство Украины может принимать такое решение. Было бы неправильно с моей стороны говорить "держитесь" или наоборот "отдайте им все", потому что, думаю, украинское руководство знает, что россияне придут снова. Даже если будет пауза на год или более, это еще не конец.

Как Европе избежать нападения России?

В медиа проходили интересные военные мероприятия относительно возможного противостояния между Европой и Россией. Как вы можете оценить готовность европейских стран защищаться сейчас и какую угрозу Россия сейчас представляет для Европы?

Лучший способ защитить Европу – это убедиться, что Украина победит. Тогда не придется погибать ни одному немецкому, британскому или польскому военному, если они дадут Украине все, что ей нужно. Это лучший способ убедиться, что Россия никогда не атакует остальную Европу. Украина, очевидно, является частью Европы.

Во-вторых, если Украина потерпит поражение и Россия в конце концов сможет достичь своей цели, то в течение еще нескольких лет, я думаю, они могут подготовиться к нападению, например, на Латвию или Литву. Это реальная возможность.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности накануне мероприятия сказал, что если в Украине будет прекращение огня, это создаст большую угрозу со стороны России для европейских стран. Согласны ли вы с этим?

Зависит от того, каким будет режим прекращения огня. Россия не может победить Украину, поэтому я не думаю, что они готовы бросить вызов НАТО, если считают, что НАТО действительно готово.

Однако я сказал бы, что европейцы наконец начинают осознавать, что Россия уже ведет войну против Европы. Все эти операции в "серой зоне" – это уже российская война. Это предвестник непосредственных боевых действий. Поэтому если они не начнут принимать реальные меры, чтобы остановить российские операции в "серой зоне", риск будет расти.