Начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман рассказал 24 Каналу, что не стоит надеяться на быструю победу. Общество должно оставаться мобилизованным и работать для поддержки Вооруженных Сил.

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Когда может завершиться война

Военный отметил, что первые годы полномасштабной войны украинцев убеждали, что победа наступит "уже завтра", но было очевидно, что этого не произойдет. Сейчас начинают говорить о переговорах, но их тоже можно ждать несколько лет.

Я часто оказываюсь правым, и могу сказать, что война продлится минимум 2 года. Украинский народ должен это понимать,

– сказал офицер ВСУ.

Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров с Украиной. Все его заявления – это не более, чем "заигрывание" с Западом, особенно с Дональдом Трампом. На самом деле главная задача диктатора не изменилась – он хочет уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию.

Это его цель и ничего другого Путину не надо,

– подчеркнул Алексей Герман.

Напомним, глава Кремля заявил, что готов к переговорам, впрочем пожаловался, что украинская власть издала приказ, который запрещает это делать. От своих циничных условий Путин не отказался и дальше говорил о "незаконном киевском режиме", с которым он якобы борется.

Владимир Зеленский отметил, что условием начала переговоров является выход российских войск к границам 24 февраля 2022 года. Украина хочет настоящих гарантий безопасности, завершения войны и справедливых переговоров.