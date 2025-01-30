Начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман розповів 24 Каналу, що не варто сподіватися на швидку перемогу. Суспільство має залишатися мобілізованим та працювати задля підтримки Збройних Сил.

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Коли може завершитися війна

Військовий зауважив, що перші роки повномасштабної війни українців переконували, що перемога настане "вже завтра", але було очевидно, що цього не станеться. Зараз починають говорити про переговори, але на них теж можна чекати кілька років.

Я часто виявлюся правим, і можу сказати, що війна триватиме щонайменше 2 роки. Український народ має це розуміти,

– сказав офіцер ЗСУ.

Владімір Путін не зацікавлений у проведенні перемовин з Україною. Всі його заяви – це не більше, ніж "загравання" із Заходом, особливо з Дональдом Трампом. Насправді головне завдання диктатора не змінилося – він хоче знищити Україну як державу та українців як націю.

Це його мета й нічого іншого Путіну не треба,

– наголосив Олексій Герман.

Нагадаємо, очільник Кремля заявив, що готовий до переговорів, втім поскаржився, що українська влада видала наказ, який забороняє це робити. Від своїх цинічних умов Путін не відмовився і далі говорив про "незаконний київський режим", з яким він нібито бореться.

Володимир Зеленський наголосив, що умовою початку перемовин є вихід російських військ до кордонів 24 лютого 2022 року. Україна прагне справжніх гарантій безпеки, завершення війни та справедливих переговорів