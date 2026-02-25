Трамп заявил, что США "очень упорно работают" над завершением войны

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты активно работают над прекращением войны между Россией и Украиной. По его словам, ежемесячно в боевых действиях погибают около 25 тысяч солдат.

Также он в очередной раз подчеркнул, что полномасштабного вторжения не произошло бы, если бы он оставался главой государства. Об этом Трамп сказал во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Какое заявление сделал Трамп?

Во время речи американский лидер заявил, что Вашингтон "очень упорно работает", чтобы положить конец войне России против Украины.

И мы очень упорно работаем, чтобы закончить войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где двадцать пять тысяч солдат погибают ежемесячно. Подумайте об этом – двадцать пять тысяч солдат погибают в месяц. Война, которая бы никогда не произошла, если бы я был президентом, никогда бы не произошла,

– заявил Трамп.

Американский президент также отметил, что он "никогда не будет упускать шанса ответить на угрозу США там, где обязаны это сделать". Именно поэтому, по его словам, недавно американские военные уничтожили ядерную программу Ирана во время операции "Midnight Hammer"

Других деталей относительно возможных шагов или форматов завершения войны во время выступления Трамп не озвучил.

Какие еще заявления по Украине недавно делал Трамп?