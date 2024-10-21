Что на самом деле поможет завершить войну в 2025 году: прогноз британского полковника

Западные партнеры, в частности страны НАТО, поддержали большинство предложений Плана победы президента Владимира Зеленского, который направлен на завершение войны не позднее чем в 2025 году. Однако некоторые пункты все же союзники восприняли со скептицизмом.

Впрочем, только единодушная позиция партнеров и абсолютная поддержка этого плана может положить конец войне в Украине, сказал в разговоре с 24 Каналом полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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От чего будет зависеть успех Плана победы

По мнению полковника армии Великобритании в отставке, План победы имеет все необходимые элементы для завершения войны. Однако проблема в том, что Владимир Путин автократ и преимущественно руководит всем сам. Поэтому нужно что-то, благодаря чему диктатор почувствует реальную угрозу.

Например, вступление Украины в НАТО. Это не только обеспечит Украине будущее на следующие несколько десятилетий, но и может стать реальной угрозой для Путина и его генералов. Кроме этого, Украина наконец должна получить возможность нанести удары по территории России.

В конце концов если Путин не сможет атаковать украинские города и использовать свои ключевые аэродромы, то ему будет крайне сложно продвигаться на фронте. Или же если ВСУ, возможно, смогут увеличить курский плацдарм, то это также должно обеспокоить Путина,

– сказал Хемиш де Бреттон-Гордон.

В плане президента Зеленского есть ряд элементов, которые до сих пор засекречены. Однако с ними смогли ознакомиться западные лидеры. Полковник армии Великобритании в отставке предположил, что эти пункты играют ключевую роль для завершения войны.

"Все зависит от того, как будет реагировать Запад. Если за этим планом будут стоять партнеры, то Путин будет крайне обеспокоен", – заметил Хемиш де Бреттон-Гордон.

Важно! Постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит заявила, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в ближайшее время.

Какие проблемы в армии России

Полковник армии Великобритании в отставке считает, что сейчас российская армия в трудном положении: не хватает личного состава, заканчиваются ракеты и другое важное оборудование.

В то же время российская экономика в режиме свободного падения и на грани краха. К тому же россияне начинают осознавать, что понесли более 600 тысяч человеческих потерь.

Еще в 1980-х годах матери российских солдат заставили Кремль вывести войска из Афганистана. Тогда погибло 17 тысяч военных. Сейчас количество погибших значительно больше, но Кремлю каким-то образом удалось многое скрыть. Важно, чтобы российский народ понял последствия бедствия, которое сделал их автократический лидер,

– добавил полковник армии Великобритании в отставке.