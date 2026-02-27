Я не слышал, чтобы были конкретные даты завершения войны, – Буданов
Переговоры между Украиной, США и Россией по войне остаются сложными и многогранными. Прогнозировать точные сроки их завершения пока невозможно.
Об этом в интервью Al Modon заявил глава ОП Кирилл Буданов.
Действительно ли американцы установили дедлайн заключения мирного соглашения?
Буданов оценил мирные трехсторонние переговоры как чрезвычайно сложный и многогранный процесс, где пока невозможно определить конкретные сроки их завершения.
Руководитель ОП сказал, что пока нет признаков, что американские партнеры требуют завершить войну в определенные сроки.
Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны,
– отметил Буданов.
В то же время он отметил, что сейчас стороны делают все возможное для ускорения переговоров и достижения результата.
Трамп требует быстро завершить войну в Украине: что известно?
Издание Axios, со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 февраля Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул важность завершения войны в Украине в кратчайшие сроки – "в идеале за месяц".
Ранее американский президент сообщал, что стремится завершить российско-украинскую войну до 4 июля, впрочем признал, что переговорный процесс имеет определенные трудности. Такую дату выбрали не случайно – она посвящена 250-й годовщине независимости США.
Трамп снова подчеркнул, что он и его команда сумели завершить 8 войн, а война в Украине должна быть следующей.