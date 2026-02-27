Пришло время прекратить войну, но осознают ли это россияне –вопрос, –Буданов
- Кирилл Буданов считает, что Россия имеет проблемы почти в каждой сфере и не может победить Украину на фронте.
- Буданов отмечает важность сохранения санкций против России даже после завершения войны, чтобы предотвратить новую агрессию.
Кирилл Буданов считает, что пришло время для прекращения войны. Объяснил он это, в частности, тем, что Россия имеет проблемы почти в "каждой сфере" и не может победить Украину на фронте.
Об этом руководитель Офиса Президента сообщил в интервью Al Modon.
Что сказал Буданов о завершении войны?
По словам Кирилла Буданова, Россия имеет серьезные проблемы почти во всех сферах и не может победить Украину на поле боя.
"Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос", – добавил руководитель ОП.
В то же время он отметил, что санкции против экономики России нельзя отменять даже после завершения войны. В противном случае это только побудит россиян к новой агрессии. Так же, по словам Буданова, нельзя позволить врагу восстановить свой экономический потенциал.
Замороженные российские активы и большинство будущих доходов должны быть использованы для выплаты репараций и восстановления Украины,
– отметил Буданов.
Относительно плана президента США Дональда Трампа глава ОП ответил, что это первое, что с начала войны позволило обсудить достижение настоящего мира.
Какова ситуация с территориями?
Президент Владимир Зеленский отметил, сейчас возвращение всех оккупированных территорий Украины военным путем повлекло бы большие потери. Также он отверг идею передачи их России из-за риска оккупации и репрессий против украинцев.
Ранее Кирилл Буданов заверил, что Украина не уступит территориями в пользу России, а рано или поздно освободит их.