Украина стремится к завершению войны уже в этом году. По мнению главы МИД Андрея Сибиги, только жесткие санкции против России могут заставить ее прекратить агрессию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Министра иностранных дел Андрея Сибиги изданию Yle.

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Какова сейчас цель Украины?

Андрей Сибига поддержал намерение президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России и стран, которые покупают у нее нефть. Ведь это, в частности, является источником финансирования войны, за которую украинцы "платят своей кровью".

По словам Сибиги, такие ограничения могут существенно ударить по экономике страны-агрессора и ускорить окончание войны.

Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Также Сибига подчеркнул, что Трамп – "единственный, кого боится Путин", и если санкции действительно будут введены уже в ближайшее время, это может стать решающим шагом в прекращении огня.

В украинском МИД отметили, что Россия только делала вид мирные переговоры, чтобы выиграть время и продвинуться на фронте. Поэтому, по мнению Сибиги, мир можно достичь только общим международным давлением на захватчиков.

Сибига напомнил, что мир в Украине важен для безопасности Европы и других регионов мира.

К слову, Украина прилагает усилия для полной синхронизации санкций с партнерами. Такие решения должны нанести удар по военному бюджету России.