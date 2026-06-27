Военный честно ответил, может ли война в Украине закончиться в ближайшее время

В информационном поле порой звучат мнения о том, что войну следует завершить на любых условиях. Однако у Украины нет такого предложения – Россия в любом случае намерена продолжать войну.

Такое мнение 24 каналу высказал военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба, отметив, что ни одна из сторон не намерена останавливаться. Очевидно, что цели украинцев и россиян разные и скорого завершения войны пока не предвидится.

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Может ли война в Украине закончиться в ближайшее время?

Военнослужащий отметил, что ещё в 2022 году он говорил, что война России против Украины будет долгой. В тот период его убеждали в обратном, но противостояние продолжается уже 5 лет.

То есть я не вижу конца этой войны,

– сказал он.

Вышебаба пояснил, что его мысли основаны не на прогнозах или мнениях аналитиков, он ощущает этот момент эмоционально. В начале полномасштабного вторжения военнослужащий обратил внимание на важную деталь — россияне готовы идти в штурм под пулеметный огонь. То есть мотивацию врага, по его мнению, можно охарактеризовать как превосходящую саму жизнь. В то же время и украинцы не намерены сдаваться.

"Поэтому, если и та, и другая стороны готовы умереть, но не сдаться, то в чем же развязка этой ситуации? Лишь изнурение, победа, поражение или затягивание конфликта. Быстрого решения нет, потому что весомого преимущества нет ни у нас, ни у россиян", – отметил военнослужащий.

Вышебаба о завершении войны: смотрите видео

Напомним, что Владимир Зеленский недавно обратил внимание на потери оккупантов на поле боя, которые начали стремительно расти. Президент предположил, что до зимы нам нужно найти дипломатический путь, чтобы сесть за стол переговоров с Россией.