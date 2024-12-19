Может ли Трамп признать оккупированные территории Украины российскими: республиканец четко ответил

Дональд Трамп, вероятно, имеет целью как можно скорее завершить войну, которую Россия начала на территории Украины. Однако пока неизвестно, на каких условиях новоизбранный президент США планирует это сделать. Есть опасения, что он готов пожертвовать территориями Украины.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп никогда не говорил, что признает оккупированные территории Украины российскими. Он часто во время своих заявлений подчеркивал важность национальных интересов Украины.

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Какой план у Трампа

Борис Пинкус подчеркнул, если Украина и Россия подпишут мирный договор, то, по словам Трампа, он не будет иметь негативных последствий для нашего государства.

Национальными интересами Украины являются границы 1991 года. Такая цель есть, однако пути ее достижения будут несколько иными,

– сказал республиканец.

По его мнению, Дональд Трамп планирует на будущее и понимает, что замораживание боевых действий не означает, что украинские территории навсегда станут российскими.

Новоизбранный президент США, вероятно, хочет помочь Украине победить в войне с меньшими потерями.

Украинскому народу надо дать возможность временно отдохнуть и укрепиться, чтобы Запад как можно скорее помог встать на ноги,

– высказался Борис Пинкус.

Он предположил, что политика Трампа имеет целью уничтожить путинский режим путем ослабления российской экономики.

"Трамп имеет идею привлечь к уничтожению Путинского режима Китай, потому что имеет влияние на Си Цзиньпина", – добавил республиканец.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины замораживать войну, даже несмотря на желание быстрого решения конфликта. По его словам, наибольшая опасность заключается в договоренностях с россиянами, которые могут подорвать независимость нашей страны.