Украина должна вывести войска из 4 областей, – у Путина выдвинули новые условия для завершения войны

В России убеждены, что достигнут своих целей в Украине "мирным или военным путем". Поэтому теперь Кремль озвучил новые требования для завершения войны.

В среду, 23 апреля, Дмитрий Песков дал интервью изданию Le Point, передает 24 Канал. Речь идет о выводе ВСУ из 4 украинских областей.

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Что заявил Песков

Пресс-секретарь российского диктатора рассказал, что для завершения войны в Украине, она якобы должна вывести свои войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, страна-агрессор больше не хочет получать "никаких уроков от европейцев", ведь они ведут себя "лицемерно".

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для завершения войны между Россией и Украиной нужны территориальные уступки с обеих сторон. В частности, США рассматривают возможность признания контроля России над оккупированным Крымом и смягчения санкций в рамках потенциальной сделки.

Напомним, в пятницу, 25 апреля, Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным. Трекинговый сервис Flightradar зафиксировал вылет самолета Gulfstream G650 в сторону России, вероятно, на борту – спецпосланник Трампа.