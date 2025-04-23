У середу, 23 квітня, Дмітрій Пєсков дав інтерв'ю виданню Le Point, передає 24 Канал. Йдеться про виведення ЗСУ з 4 українських областей.

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Що заявив Пєсков

Прессекретар російського диктатора розповів, що для завершення війни в Україні, вона нібито повинна вивести свої війська з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім того, країна-агресор більше не хоче отримувати "жодних уроків від європейців", адже вони поводяться "лицемірно".

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для завершення війни між Росією та Україною потрібні територіальні поступки з обох сторін. Зокрема, США розглядають можливість визнання контролю Росії над окупованим Кримом і пом’якшення санкцій у межах потенційної угоди.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 квітня, Стів Віткофф може зустрітися з Владіміром Путіним. Трекінговий сервіс Flightradar зафіксував виліт літака Gulfstream G650 у бік Росії, ймовірно, на борту – спецпосланець Трампа.