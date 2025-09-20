Зеленский ответил, возможен ли для Украины "корейский сценарий" окончания войны
- Зеленский отметил, что война Украины и России отличается от конфликта в Корее.
- Президент предположил, что между Киевом и Москвой может не быть финального мирного соглашения. Именно поэтому Украине так нужны гарантии безопасности от союзников.
Россия продолжает игнорировать мирные усилия мира по урегулированию войны в Украине. Владимир Зеленский подчеркнул важность гарантий безопасности.
Возможно ли, что война в Украине завершится, так как противостояние разных режимов в Корее в 1950-х годах. На этот вопрос президент Зеленский ответил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Обсуждается ли "корейский сценарий" завершения войны в Украине?
Глава государства подчеркнул, что война Украины и России отличаются от конфликта в Корее. Там речь шла о том, что война завершилась без финального мирного договора. Зеленский допустил, что между Киевом и Москвой тоже может не быть мирного соглашения. Именно поэтому, по его мнению, такими важными являются гарантии безопасности от союзников. Для их реализации достаточно прекращения огня.
Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше,
– заявил президент.
Он отметил, что никто не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модели.
Владимир Зеленский подчеркнул, что пока неизвестно, как именно будут развиваться события. Очевидно то, что должны быть гарантии безопасности, которые не позволят россиянам повторно прийти с новой агрессией, а если они таки решатся на нее, – то встретят реальное сопротивление.
Справка: "Корейский сценарий" предусматривает замораживание конфликта и раздел территории по примеру Корейской войны (1950 – 1953). После войны в Корее официального мирного договора не было подписано, только установлено перемирие. Корея была де-факто разделена на две части: Северную (КНДР) и Южную (Республика Корея). Между ними возникла демилитаризованная зона (DMZ) – одна из самых охраняемых границ в мире. Конфликт формально не завершен до сих пор, хотя боевые действия прекратились 70 лет назад.
Что говорят эксперты о перспективах окончания войны в Украине?
- Нардеп Федор Вениславский заявил, что война постепенно приближается к завершению, вызывая изменения в политическом ландшафте.
- Ряд экспертов для 24 Канала оценили вероятность завершения войны до конца 2025 года. Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко не видит признаков, которые бы показывали, что война скоро закончится. Он обратил внимание на то, что бюджетные расходы на оборону в 2026 году составляют 2,5 триллиона. То есть правительство учло, что в следующем году в стране будут продолжаться боевые действия.
- Офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" считает, что россияне будут наступать, пока Силы обороны сделают их потери неприемлемыми. Сейчас врагу безразлично на потери, потому что у него постоянно есть прирост территории. Если противник не сможет больше двигаться вперед, а потери его останутся на высоком уровне, тогда он может пойти на какие-то переговоры.
- Политолог Алексей Буряченко отметил, что политика США при Трампе тоже не способствует завершению войны.