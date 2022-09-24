Завезли массовку, а "комиссия" сама заполняет бюллетени: новые детали о "референдуме" в Мелитополе
На временно оккупированных территориях Украины продолжаются псевдореферендумы. Оккупанты продолжают свое шоу и в оккупированном Мелитополе.
Об этом 24 каналу рассказал мэр Иван Федоров. Он подчеркнул, что люди в Мелитополе не открывают двери оккупантам из-за того, что не хотят иметь ничего общего с фейковым референдумом.
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Поэтому 23 сентября так называемые "комиссии" вместе с автоматчиками ловили людей прямо на улицах и предлагали "проголосовать" не только за себя, а сразу за всю семью.
Также несколько так называемых "комиссий" за углом сами заполняли бюллетени, никакого учета оккупанты не ведут. В бюллетенях нет даже отрывного талона, с помощью которого можно было бы хоть что-то проконтролировать,
– отметил Федоров.
Оккупанты завезли массовку в Мелитополь
По словам мэра Мелитополя, за день до проведения российского шоу-референдума в город въехало большое количество двухъярусных автобусов.
В этих автобусах привезли массовку, которая и создает картинку для пропагандистских СМИ,
– сказал он.
Также через несколько дней до фейкового референдума пропагандисты снимали на улицах города опрос среди мелитопольцев. Во время этого люди говорили о том, как сильно они поддерживают россию.
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"В Мелитополе действительно много русскоязычного населения. Однако дело в том, что мы разговариваем без акцента. А те, кого снимали для опроса, говорили с московским акцентом. Это точно были не жители Мелитополя", – подчеркнул Федоров.
Результаты "голосования" уже известны
Как отметил мэр города, россияне уже нарисовали себе нужные результаты псевдореферендума.
"Оккупанты скажут, что в Мелитополе присоединение к россии поддерживают 70 – 80% или даже 110%, потому что можно "голосовать" даже непосредственно на территории россии", – предположил Федоров.
Он подчеркнул, что эти цифры не имеют ничего общего с реальностью.
Сегодня нет поддержки псевдореферендума в Мелитополе. Поэтому россияне боятся и пытаются хотя бы физически удерживать наши территории.
– отметил Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что основная цель фейкового референдума – проведение мобилизации на временно оккупированных территориях.
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Псевдореферендумы на оккупированных территориях: последние новости
- Россияне пытаются провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Как сообщили в Генштабе, во время псевдоголосований на Юге раздают повестки. Их вручают тем мужчинам, у которых есть российские паспорта.
- 23 сентября в Херсонском городском совете обратились к мужчинам на оккупированных территориях. Тех, у кого на руках российский паспорт, предупредили о возможной мобилизации во время фейковых референдумов.
- В США заявили, что уже знают, какими будут "результаты" псевдореферендумов. Как отметили в Белом доме, уже известно об установлении показателей явки и уровня поддержки аннексии. Для некоторых регионов эти цифры составляют более 75%.