Ситуация безвыходная: способна ли Европа полностью отказаться от российского газа

В Европе продолжается политика, которая направлена на стремление избавиться от энергетической зависимости от России. Европейские лидеры ищут замену российскому газу, однако их могут постигнуть некоторые трудности.

Исследовательница по энергетике в аналитическом центре SETA Бусра Зейнеп Оздемир рассказала 24 Каналу, что перед полномасштабным вторжением в Украину поставки российского газа в Европейский Союз составляли огромную сумму. В 2021 году страна-агрессор продавала ЕС около 150 миллиардов кубометров газа, а в 2023 году эта цифра снизилась почти до 40 миллиардов, в 2024 до 10 миллиардов.

К теме Доходы России от нефти и газа сокращаются из-за санкций

Поставки российского газа в ЕС

Бусра Зейнеп Оздемир подчеркнула, что поставки российского газа в Европейский Союз очень уменьшились за последние годы. Однако у европейцев до сих пор возникает проблема с замещением.

Это огромные объемы, нет других альтернативных источников, которые могут предоставить такое количество газа в Европу,

– сказала она.

Исследовательница по энергетике в аналитическом центре SETA привела пример, что Азербайджан поставляет свой газ в Европейский Союз через Турцию. Речь идет о более 10 миллиардах кубометров.

Важно! В феврале 2025 года цены на природный газ в Европе упали на 13%, показав самое большое годовое снижение, тогда как объемы торгов достигли рекордного уровня. Трейдеры внимательно следят за возможными изменениями в энергетической политике США и не исключают возвращения российского газа на рынок. Несмотря на удешевление, эксперты предостерегают, что цены могут снова вырасти из-за рисков нехватки запасов или задержки поставок сжиженного газа.

Турецкий газопровод планируют модернизировать, чтобы он мог транспортировать до 30 миллиардов кубометров, однако это может занять 10 – 15 лет.

Еще возможными поставщиками являются Египет, Алжир и Израиль. Израильские власти используют инфраструктуру Египта для экспорта своего газа в Европу, но говорится о небольших объемах. Ни один поставщик не может заменить то количество, которое Россия поставляет Европейскому Союзу,

– отметила Бусра Зейнеп Оздемир.

Также можно говорить о Катаре, США и Австралии, ведь эти страны являются одними из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире.

Однако Европа уже импортирует газ из Соединенных Штатов Америки. Объемы поставок увеличились до 55 – 60 миллиардов кубометров. Этого также недостаточно, чтобы заменить долю России.