Командир батальона беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что означает первое применение украинской баллистики, почему дальнобойные удары по России реально ослабляют вражеский террор и зачем Китаю нужна слабая Россия.

Военный также рассказал, почему Кремль пытается запугать Европу, что Россия пытается сделать с украинской инфраструктурой и почему для Владимира Путина прекращение войны может означать политический конец.

Что меняет появление украинской баллистики?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые применила свою баллистику. Никаких подробностей Владимир Зеленский не раскрыл, но вот своя баллистика – что она изменит в этой войне в глобальном плане? Есть ли у вас какое-то видение?

Это новый шаг в развитии украинских технологий, и в том, чтобы занять свое место в военной сфере украинского государства.

Почему? Потому что баллистика – это прерогатива отдельного клуба стран. Их, если мне не изменяет память, семь или восемь. Вот мы стали либо девятыми, либо десятыми, кто имеет свое баллистическое вооружение, свою баллистическую ракету, поскольку ракета – это носитель для определенных типов полезной нагрузки.

Сейчас речь идет о типовых боеприпасах, способных прицельно и точно поражать законные военные цели на территории России. И мы поговорим об этом отдельно, насколько это важно.

И дополнительно нужно помнить что-то следующее: это унифицированный носитель и для других типов боеприпасов. Россия также должна это очень четко и хорошо осознавать.

Полное интервью с Юрием Федоренко: смотрите видео

Почему удары вглубь России снижают интенсивность террора?

Следующая составляющая – важность ударов вглубь России. Мы видим, насколько сейчас тяжело нам, украинцам, с точки зрения логистики, с точки зрения возможности функционирования бизнеса. И я в очередной раз, обращаясь к украинскому бизнесу, искренне благодарю за то, что, несмотря на сложности, с которыми вы сталкиваетесь, атаки России, вы деконцентрируете предприятия, уходите под землю, продолжаете выделять средства на поддержку Сил обороны, продолжаете платить налоги, за счет которых, в частности, финансируются и Силы обороны. Нам выплачиваются зарплаты, выплачивается денежное содержание. Кроме того, вы создаете центры притяжения, вы создаете рабочие места.

Украинцы продолжают оставаться в нашей стране. Так, сложно, так, тяжело, потому что воздушные тревоги, нужно бежать в укрытия. Но тыл продолжает работать.

Война невозможна только с помощью армии. Войны всегда выигрывают народы. И если мы говорим об украинском государстве, если мы говорим о наших людях, если мы говорим о наших представителях бизнеса, о всех тех, на плечах которых держится восстановление инфраструктуры после ударов России, то мы гарантированно устоим.

Но нам тяжело. Мы видим это – и психологически, и физически, и физиологически, и, в частности, с точки зрения ресурсов, потому что так или иначе Россия отнимает значительное количество ресурсов, необходимых для ведения боевых действий, нанося эти удары.

Украинское государство снизило потенциал России на 45% согласно официальной информации о возможностях добычи, транспортировки, хранения и продажи нефтепродуктов. К этому добавляется еще то, что санкции так или иначе работают, возможно, не в полной мере, но это постоянная гонка с препятствиями, о которые спотыкается Россия.

Кроме того, если мы говорим о вооружении, мы ощущаем на себе огневое воздействие. И многие говорят: "Вот смотрите, Россия наращивает потенциал. Она бьет сильнее, чем раньше". А я всегда говорю: "Давайте посчитаем, что располагала Россия в тот момент, какие у нее были перспективы наращивания производственных мощностей".

И если бы мы не уничтожали их логистику, не уничтожали их склады, не наносили удары по объектам военного назначения, а именно по тем, которые обслуживают военно-промышленный комплекс, если бы мы не наносили удары по пусковым установкам, как бы это было? Тогда, с учетом планов и возможностей России, если бы Украина не наносила этих ударов, интенсивность террора могла бы быть выше на 35–40 % по разным оценкам, но именно настолько.

То есть, если бы Украина не наносила удары вглубь России, то прилетело бы не 50 реактивных "Шахедов", а 150.

Кроме того, мы должны понимать, что это оказывает огромное политическое влияние. Когда территория страны защищена, когда по ней не наносятся удары, с социологической точки зрения у людей все в порядке. Они поддерживают совершенно бессмысленные идеи диктаторов. В данном случае поддерживают войну против Украины.

А когда видят, что вот здесь горит военный объект, а здесь горит нефтебаза, возникает вопрос: "Постойте, что это происходит? Это что, какая-то война идет?". Начинают задавать вопросы: "А почему нам эта война нужна? Каких целей мы достигаем? Завоевываем Украину?". Да там значительная часть населения даже не знает, где Украина находится на карте мира.

Зачем Китаю слабая Россия?

Вторая составляющая, о которой мы должны поговорить, – это восприятие военного потенциала и мощи других стран. Вот посмотрите, тот самый Китай, о котором мы постоянно говорим, что Китай – это так или иначе скрытый и частично открытый стратегический партнер России. А каковы истинные намерения Китая? Какова его истинная цель?

Заинтересован ли он в распаде России? Убежден, что нет. Никто в этом не заинтересован, за исключением Украины. Никто в мире, потому что все ломают голову над тем, что делать с этим ядерным потенциалом, когда эта территория распадется на большое количество отдельных стран, контролируемых разными силами, или отдельных территорий, или образований, контролируемых отдельными людьми? А как тогда будет?

Однако Китай конкретно заинтересован в слабой России. Вот посмотрите, он вроде бы поддерживает их в важные моменты ведения боевых действий против Украины, но что происходит? Леса в России почти не осталось. Его вывозят всеми доступными транспортными средствами за бесценок.

Если мы говорим о драгоценных металлах, то та же самая ситуация, полезные ископаемые – та же самая ситуация, нефтепродукты – точно то же самое. Что Китай в нормальных условиях должен был покупать за доллар, он сейчас покупает за 25 центов, 20, 15. Я сейчас условно сказал, это в разных номенклатурах.

Поэтому для Китая сейчас принципиально важно получить из России максимальный объем ресурсов, а также продолжать последовательную политику гибридной оккупации российских территорий, ведь Китаю совершенно очевидно необходимо расширяться. Как это может произойти? Сейчас часть земель в России, отдельные регионы, переданы Китаю в долгосрочную аренду на 99 лет. Для России это утраченные земли. Совершенно очевидно.

И чем слабее Россия, тем сильнее переговорная позиция Пекина в отношении освоения новых территорий на базе России, на той территории, где сейчас находится Россия. Поэтому, если мы говорим, что Китай – это стратегический партнер, нет, Китай достигает своих политических целей, в том числе и военных. Так что не все так однозначно.

Путин ездит туда, чтобы склонить голову и поцеловать перстень. Он ездит не как равный, он ездит с протянутой рукой, как проситель, потому что понимает: без Китая наступит конец его правления, потому что совершенно очевидно, что без Китая они (россияне, – 24 Канал) не способны вести боевые действия.

Реальна ли эскалация против Европы и что Россия будет делать дальше?

Что касается угроз, озвученных в отношении стран Европейского Союза, то это чистейшая бравада. Вот представьте, в какой-то момент времени Путин все-таки решил пойти на эскалацию. Это касается Польши с территории Беларуси, это касается стран Балтии. Вместо линии боевого столкновения длиной 1200 километров он получит линию боевого столкновения длиной 2000 километров, а возможно, даже больше.

То есть для этого потребуется дополнительное количество сил и средств. Он столкнется с противодействием всего цивилизованного мира. Так или иначе, как бы ни бравадировали Соединенные Штаты Америки, без Европы их влияние и мировая мощь как лидера не просто ограничены – они теряют саму суть и смысл лидерства.

Этого Соединенные Штаты Америки, которые завоевывали это лидерство годами, десятками миллиардов долларов и тысячами потерь среди своего личного состава, в частности своих солдат, так просто не отдадут. Но факт остается фактом: сейчас мир находится в состоянии сильного напряжения.

На мой взгляд, все выглядит так, что Путин пытается сыграть в игру, в которой говорит: "Перестаньте помогать Украине, потому что если вы этого не сделаете, вам придется столкнуться с прямыми контактами, с прямыми боевыми действиями с нашими солдатами. А мы, посмотрите, как умеем воевать". И таким образом они пытаются заставить страны Европейского Союза умилостивить главного преступника путем сокращения помощи Украине. Вот почему он добивается этого.

На некоторых участках поля боя Россия добивается тактических успехов, но если посчитать пропорционально, то Силы обороны отбили больше за последний период времени, чем Россия, пожертвовав тысячами, десятками тысяч своих солдат, смогла достичь. И, тратя бездонные ресурсы на ведение боевых действий, начав оказывать давление на энергетическую инфраструктуру, они не достигают желаемого результата. У них не получается достичь желаемого результата.

Далее начинается история с инфраструктурой. Сегодня по Южному мосту в Киеве. С чем это связано? Это связано исключительно с тем, что следующий этап – инфраструктура. "Давайте попробуем положить мосты".

Пробуйте рушить мосты. Украина найдет выход, как находили другие страны. При постоянной поддержке мы найдем способы, как обеспечить логистику, не раскрывая деталей. И Россия тоже где-то это понимает, поэтому она и не сделала этого в предыдущие периоды времени. Пытается, прощупывает.

Они понимают, что и реактивные "Шахеды" – это временное явление. Украина нашла способ противодействия, сбивает до 90% "Шахедов". Точно то же самое будет с реактивными ракетами.

Почему Путин оказался в патовой ситуации?

Путин понимает, что у него патовая ситуация. Почему? Он четко осознает, что прекращение боевых действий для него – это политическая смерть. Потому что будут задавать неудобные вопросы: "Почему так произошло? Почему мы воевали, и какого результата мы достигли?" Ну и так далее.

И сосредоточат внимание на том уровне обнищания, который сейчас царит в России. С каждым днем уровень жизни в России снижается, а репрессивные гайки затягиваются.

Пока есть внешний враг, то есть мы, Украина, которую он для себя определил, до тех пор этот период можно продлить, закрыть глаза, затянуть пояса и все списать на то, что "смотрите, идут боевые действия, мы ни в чем не пожалеем для достижения результата".

Он настолько примитивен, что то, о чем говорит у себя в кабинете со своими стариками, – это и озвучивает. Они говорят: "Ох, нормальная затея. Все заняты, войска заняты, люди заняты, делаем, что хотим, потоки идут, карманы набиваем, все супер". И он выходит к людям и говорит: "Нам хочется веселья".

То есть российские семьи хоронят "пачками" своих сыновей, которые гибнут в непонятной войне без цели, потому что цель не может озвучить и сам Путин для своего народа. Просто они совершают террористический акт в отношении другого государства, а ему "хочется приключений".

Он понимает, что только боевые действия в данный момент времени продлевают срок его правления. И четко понимает, что у него пока еще есть военный потенциал.

А это значит, что война закончится ровно на тех рубежах, до которых Россия сможет дойти военным путем. А для того, чтобы эти рубежи были ограничены и Россия не добилась успеха, необходимо, чтобы функционировал треугольник: государство, народ, армия.

Сохраним прочные узы между этим треугольником и сможем достичь того результата, когда Россия окажется перед выбором. Либо они распадутся, либо сохранят свою государственность, снова вынужденные прекратить боевые действия, поскольку у них нет ресурсов для активного ведения боевых действий.

Что должна сделать Украина?

Кроме того, что еще важно, если взглянуть на историю. Вспомним Первую мировую войну. Немецкая армия не проиграла сражения на поле боя. Это факт. Но Германия была настолько истощена, что не имела возможности и способности обеспечивать свои тылы, снабжать свою армию необходимой амуницией, вооружением, буквально накормить солдат.

Уровень внутриполитической ситуации в тот период достиг той границы, когда армия, которая не проиграла, была вынуждена капитулировать. И, как следствие, это оказало очень негативное влияние на развитие этого государства. Мы сейчас опираемся исключительно на исторические факты, без симпатий к той или иной стране.

Далее немцы поступили гениально – попав под жесткие ограничения в результате капитуляции (они имели право только на стотысячную армию. Авиация – минус, тяжелое вооружение, танки – минус), они начали готовить своих сержантов, потому что на 100 000 можно было подготовить только 4 000 офицеров. Все остальные – это сержанты, солдаты. И они готовили своих сержантов массово – до 80 %.

Это дошло до уровня выше. То есть командир взвода, командир роты, командир батальона. А офицеров они готовили еще на уровень выше – тех офицеров, которые фактически будут руководить группировками войск, будут руководить боевыми действиями. Это уже, если перевести на наш язык.

И в результате, когда сложились политические предпосылки, мы увидели на полях сражений Вторую мировую войну. И Вермахт демонстрировал молниеносную войну.

Это когда солдаты настолько обучены, что способны в соответствии с общим замыслом самостоятельно принимать решения и сражаться с противником, превосходящим их по количеству сил и средств в наступлении. А почему они не смогли – это спорный вопрос.

Но огромные просторы Украины и России поглотили этот маневр, по которому они двигались, эту молниеносную войну. Потому что нужно было останавливаться на определенных рубежах, ждать подкрепления из тыла, ждать дозаправки танков, а тут – и пошло, и пошло, и уехало. Не успели воспользоваться этой возможностью, пока она была. Дальше результат мы все уже знаем.

Но примеры молниеносной войны до сих пор изучаются разными странами мира, потому что это действительно гениальность в подготовке личного состава, в планировании, применении войск.

Почему я вам сейчас все это рассказал? Россия сейчас пытается втянуть нас в ту же самую ситуацию – измотать нас, истощить, заблокировать помощь, исчерпать наши возможности и заставить нас проиграть. Вот что она пытается сделать.

А мы должны помнить, что благодаря обучению и единству мы не позволим России этого сделать и достигнем своей цели. Россия будет вынуждена прекратить боевые действия против Украины.