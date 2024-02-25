Слабость и уязвимость: Ходжес объяснил, о чем говорит поставка России боеприпасов из КНДР
Источник:NV
Россия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Северной Кореи, ведь не способна вести войну в долгой переспективе. Это свидетельствует о слабости и уязвимости страны-агрессора.
Об этом заявил генерал в отставке Бен Ходжес, экс-командующий армии США в Европе. По его словам, сейчас Украина и ее союзники должны сделать все, чтобы разорвать "дружеские связи" между Россией и КНДР.
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Тот факт, что России приходится получать боеприпасы из Северной Кореи, должен сказать вам о том, насколько Россия слаба и уязвима. Но что мы можем сделать, чтобы разорвать эту связь?
– отметил Ходжес.
Генерал объяснил, что имеет в виду, пути, которыми эти боеприпасы попадают из Северной Кореи в российские подразделения в Украине.
"Они или едут поездом через весь этот путь, или их перевозят самолетами. Но должны быть какие-то вещи, которые мы можем сделать", – добавил он.
Действенны ли санкции
По словам Ходжеса, на Северную Корею сейчас наложено больше санкций, чем на любую другую страну. Поэтому, вероятно, только санкциями противодействовать сотрудничеству – бесполезно.
Нужно больше усилий, чтобы усложнить производство боеприпасов для Северной Кореи и усложнить их транспортировку.
"Я думаю, что есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы нарушить и процесс доставки и процесс выработки. Но именно здесь Запад должен организоваться", – подчеркнул Ходжес.
Все имеет свои последствия
Он также отметил, что в этом контексте действует определенная цепь: Россия нападает на Украину. Иран атакует Израиль и Красное море через своих марионеток - хуситов, ХАМАС и Хезболу. А Северная Корея и Китай за этим наблюдают.
Поэтому, он призван быть очень "изобретательными и филигранными" в том, чтобы расположить приоритеты и найти решение, как помочь Украине победить Россию.
Мы должны давить на Иран, чтобы он прекратил поддерживать своих марионеток. Мы должны изолировать Иран от России, чтобы они не могли осуществлять поставки,
– подчеркнул генерал.
Поставки боеприпасов из КНДР: главное
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