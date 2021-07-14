Завладение карточками на бензин во время обыска: суд оправдал экс-следователя ГПУ
14 июля 2021 , 16:37Читати новину українською
Источник:NABU Daily
Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Алексея Алфимова. Его обвиняли в похищении бензиновых карточек.
Ранее отмечали, что эти карточки изъяли дома у председателя Свидивоцкого сельсовета Черкасской области. В частности, во время обысков.
Кстати НАБУ задержало экс-прокурора, сбежавшего после приговора суда
О каких карточках говорилось
Карточки были на 345 литров топлива, общей стоимостью 5865 гривен. Впоследствии их обнаружили на одной из автозаправок Киева.
Отметили, что Алфимов неоднократно заправлял автомобиль, используя карточки. Правда, официально собственного авто не имел. Кроме того, одну из карточек использовала его жена.
Полный текст оправдательного приговора еще не обнародовали.
Что этому предшествовало
- Сотрудники Генпрокуратуры начали расследовали дело в отношении главы Свидивоцкого сельсовета Черкасской области в 2016 году. Оно касалось получения взятки в сумме 184 тысяч долларов за выделение 6,5 гектара земли.
- Алфимова включили в группу следователей по этому делу. Обыски он проводил 29 июля 2016 года.
- СМИ писали, что после обыска глава сельсовета сообщил о пропаже карт.
- К слову, в октябре 2019 года Верховный суд передал дело в Высший антикоррупционный суд.