Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы корпорации "Росатом".

Что известно об увеличении мощностей России по производству дронов?

К 2029 году предприятие рассчитывает дополнительно производить 500 тонн специального материала ежегодно.

Согласно проектной документации, собранной Украинским центром безопасности и сотрудничества, основным продуктом нового комплекса станет углеродное волокно марки UMT42S-3K. Этот материал обеспечивает высокую прочность фюзеляжа дальнобойных БПЛА при минимальном весе изделия.

По оценкам экспертов, такое наращивание мощностей позволит выпускать около 28 тысяч дополнительных реактивных дронов ежегодно. В настоящее время Россия способна производить более 36 тысяч беспилотников типа "Шахед" и "Герань" в год.

Подлинность перехваченных документов полностью подтвердили специалисты Специального комитета Палаты представителей США по Китаю и правительство Украины. Спутниковые снимки за период с мая по июль подтверждают подготовительные работы и расчистку территории под новое строительство рядом с действующим объектом.

Напомним, завод "Алабуга-Волокно" является единственным в России производителем углеволокна и критически важным узлом военно-промышленной цепочки. Предприятие вместе с материнской компанией ЮМАТЕКС находится под санкциями США, Великобритании и ряда других западных государств.

Отметим, что китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group в начале года поставила до 46 тонн химических соединений для производства углеродного волокна российскому предприятию "Алабуга-Волокно". Аналитики Украинского центра безопасности и сотрудничества обнаружили документы, подтверждающие как минимум восемь тендеров на поставку ПАН-прекурсоров в "Алабугу" с 2022 года.