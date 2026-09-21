Про це повідомляє видання Politico з посиланням на внутрішні документи корпорації "Росатом".

Що відомо про збільшення потужностей Росії для виробництва дронів?

До 2029 року підприємство розраховує додатково виготовляти 500 тонн спецматеріалу щороку.

Згідно з проєктними документами, які зібрав Український центр безпеки та співпраці, основним продуктом нового комплексу стане вуглецеве волокно марки UMT42S-3K. Цей матеріал забезпечує високу міцність фюзеляжу далекобійних БпЛА при мінімальній вазі виробу.

За оцінками експертів, таке нарощування потужностей дозволить випускати близько 28 тисяч додаткових реактивних дронів щороку. Наразі Росія здатна виготовляти понад 36 тисяч безпілотників типу "Шахед" та "Герань" на рік.

Автентичність перехоплених документів повністю підтвердили фахівці Спеціального комітету Палати представників США щодо Китаю та уряд України. Супутникові знімки за період із травня до липня підтверджують підготовчі роботи та розчищення території під нове будівництво поруч із чинним об'єктом.

Нагадаємо, завод "Алабуга-Волокно" є єдиним у Росії виробником вуглеволокна та критично важливим вузлом військово-промислового ланцюга. Підприємство разом із материнською компанією ЮМАТЕКС перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших західних держав.

Зазначимо, китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group на початку року поставила до 46 тонн хімічних сполук для виробництва вуглецевого волокна російському підприємству "Алабуга-Волокно". Аналітики Українського центру безпеки та співпраці виявили документи, що підтверджують щонайменше вісім тендерів на постачання ПАН-прекурсорів до "Алабуги" з 2022 року.