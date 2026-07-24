Двигатели для "Искандеров" и не только: что известно о заводе "Авитек", подвергшемся атаке со стороны ВСУ

В ночь на 24 июля Силы обороны нанесли удар по российскому предприятию "Авитек". Оно расположено в Кирове, в 1200 километрах от Украины.

Ракета попала в одно из крупнейших зданий. Об этом сообщил Defence Express.

Что известно о заводе?

Силы обороны Украины в пятницу, 24 июля, успешно нанесли дальний удар по военно-промышленному комплексу страны-агрессора. Завод удалось поразить с помощью ракет FP-5 "Фламинго". Это подтвердил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. Также местные жители публиковали видео последствий удара по предприятию.

Завод "Авитек" (АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек") занимает площадь около 60 гектаров. На его территории расположены десятки больших корпусов.

Предприятие входит в состав "Алмаз-Антей" и является главным производителем всех российских систем ПВО. Поэтому вполне вероятно, что "Авитек" производит сразу два вида вооружения.

Во-первых, это зенитные ракеты и комплектующие для ЗРК "Тор". Во-вторых, системы противовоздушной обороны. Поэтому удар ВСУ может создать трудности для обеспечения страны-агрессора обоими видами вооружения.

Кроме того, согласно данным ГУР МОУ, предприятие участвует в производстве крылатых ракет и их компонентов. Завод выпускает пусковые газогенераторы 526М, которые используются в двигателях всех основных российских крылатых ракет: Х-101, "Калибр", Р-500 для ОТРК "Искандер", а также Х-59.

Что известно о последних ударах по России?

Владимир Зеленский сообщил, что "Авиатек" поставлял компоненты для авиационной и ракетной техники россиян, которую они применяют во время массированных атак по Украине. Президент поблагодарил украинских воинов за меткость.

Также в ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории России и временно оккупированного Крыма. Дроны долетели даже до станции "Субханкулово" в Республике Башкортостан, которая расположена в 1350 километрах от Украины.