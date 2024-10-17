Завод Минстратегпрома не выполнил крупный контракт на 122-миллиметровые артвыстрелы – СМИ

14 февраля этого года Агентство оборонных закупок Минобороны и "Павлоградский химический завод" Минстратегпрома подписали контракт на 250 тысяч выстрелов к артиллерийским системам 2С1 и Д-30. После этого Агентство перечислило 9,5 миллиарда гривен, а уже летом эти средства вернули обратно.

Тогда оказалось, что павлоградское предприятие не сдало ни одного выстрела. Об этом сообщается в материале "Факты".

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Полгода Агентство оборонных закупок и "Павлоградский химический завод" поставляли армии не артиллерийские выстрелы, а пустые обещания.

Я на момент подписания была ровно две недели как директор Агентства. И я была против этих соглашений. Я считала, что надо диверсифицировать. Там было очевидно, что будут риски срыва,

– рассказывала директор Агентства Марина Безрукова в интервью "Украинской правде".

Однако вопросы есть не только к Агентству оборонных закупок, которое должно было проверить способность завода изготовить такое количество – вопрос к Минстратегпрому, возглавляемого в то время Александром Камышиным.

Как сообщают журналисты, в соответствии с бюджетами Украины на 2022 – 2024 годы, Минстратегпром распределил между государственными предприятиями 55 миллиардов гривен на наращивание производственных мощностей. Большая часть этих денег пошла на государственные боеприпасные заводы – "Павлоградский химический завод" и "Артем", которые уже должны были полностью обеспечивать ВСУ необходимыми боеприпасами.