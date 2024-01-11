Горячая ночь: в Москве и области ночью вспыхнули масштабные пожары

В ночь на 11 января в Москве и Подмосковье загорелись масштабные пожары. Горел производственный цех и административно-производственное здание.

Об этом сообщают в российских телеграмм-каналах. Возгорания были настолько масштабными, что огонь едва удалось обуздать до утра, передает 24 Канал.

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В Подмосковье горел полимерный завод

Как сообщают в сети, в деревне Обухово в Подмосковье ночью загорелся полимерный завод "Поликом". Пожар получил третий ранг, ведь огонь охватил более 8 000 квадратных метров.

В Подмосковье горел завод: смотрите видео

Российские пожарные тушили пожар более 4 часов. На месте возгорания работало более 100 спасателей и 33 единиц техники. Что стало причиной столь масштабного возгорания – неизвестно.

Огонь охватил более 8000 квадратных метров: смотрите видео

К слову, "Поликом" – один из крупнейших российских производителей. Он специализируется на производстве термопластических компаундов и композиционных материалов для таких направлений как строительство, автомобилестроение, бытовая техника, обувная промышленность, медицинская и пищевая промышленность. Кроме того, в сети добавляют, что владелец помещения производства Gavary Group находится под санкциями. Его обвинили в производстве материалов для спецобуви, касок, бронежилетов и другой экипировки оккупантов.

В полиции подозревают, что территорию завода могли поджечь. Есть также версия, что могло произойти короткое замыкание при проведении ремонтных работ.

В Москве загорелось административное здание

Оккупанты могли погреться и в Москве, где вспыхнуло административно-производственное здание. В сети не уточняли, какой именно объект вспыхнул. В российском МЧС сообщили, что огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров.

Спасатели также несколько часов укротили пожар.

Масштабный пожар в Москве: смотрите видео

В России участились пожары

В течение 2023 года на территории России произошло 939 пожаров. К слову, это на 125% больше, чем в прошлом 2022 году. Рекордсменкой по числу пожаров стала Московская область.

Речь идет только о бытовых пожарах. Если добавить еще и лесные, то количество стремительно растет до более 100 тысяч. В общем, в огне оккупанты потеряли более миллиарда рублей.

Чаще всего, кроме лесов, в России горели ТЦ, военные объекты, заводы и разные складские помещения.