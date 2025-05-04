Российский завод "Стрела" уничтожен огнем: где он расположен на карте
- 4 мая в поселке Суземка Брянской области сгорел завод "Стрела". Российские СМИ утверждают, что завод уничтожен огнем.
- Завод "Стрела" специализировался на производстве электроники для оборонного комплекса и сотрудничал с корпорацией "Ростех".
Утром 4 мая в поселке Суземка Брянской области вспыхнул масштабный пожар на заводе "Стрела". Российские СМИ утверждают, что сейчас завод полностью уничтожен.
Где расположен на карте уничтоженный завод "Стрела" в Брянской области – сообщает 24 Канал.
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Где расположен завод "Стрела"
Оккупанты утверждают, что завод "Стрела" в Брянской области якобы оказался под ударом РСЗО. После этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Российские телеграмм-каналы утверждают, что в результате масштабного пожара завод полностью уничтожен.
Сам завод "Стрела" расположен в поселке Суземка в Брянской области. Это предприятие расположено более чем в 100 километрах до областного центра – Брянск, и около 10 километров от российско-украинской границы.
Где расположен завод "Стрела": смотрите на карте
Стоит заметить, что завод "Стрела" специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса. Там изготавливают трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.
Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что завод "Стрела", предварительно, больше не может работать после удара.