Де розташований на карті знищений завод "Стріла" у Брянській області – повідомляє 24 Канал.

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Де розташований завод "Стріла"

Окупанти стверджують, що завод "Стріла" у Брянській області нібито опинився під ударом РСЗВ. Після цього на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Російські телеграм-канали стверджують, що унаслідок масштабної пожежі завод повністю знищений.

Сам завод "Стріла" розташований у селищі Сузємка в Брянській області. Це підприємство розташоване за понад 100 кілометрів до обласного центру – Брянськ, та близько 10 кілометрів від російсько-українського кордону.

Де розташований завод "Стріла": дивіться на карті

Варто зауважити, що завод "Стріла" спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу. Там виготовляють трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що завод "Стріла", попередньо, більше не може працювати після удару.