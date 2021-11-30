Завод Укроборонпрома впервые обновил командирский танк Т-64БВК: мощное видео

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК. Типичные испытания для обновленной техники были успешными.

В частности, специалисты установили на машине современные приборы наблюдения – тепловизионные. Также обновили телевизионную систему наблюдения задней полусферы, новейшую спутниковую аппаратуру и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 миллиметра.

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В Укроборонпроме говорят, что заменили приборы освещения, радиостанцию, аппаратуру внутренней связи и коммутации, передние выкидные щитки и тому подобное. Танк получил дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы котла-подогревателя, еще одну камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до 2000 метров и другое.

Завод Укроборонпрома модернизировал танк: смотрите видео

На предприятии также отмечают, что похожие работы ведутся с партией танков Т-64БВ.

Что известно о реформе Укроборонпрома

Укроборонпром ранее отчитался о результатах работы за три квартала 2021 года. Предприятие сейчас в процессе реформирования.

В концерне заявляли о росте. Объемы производства за 9 месяцев 2021-го выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом объемы производства предприятиями Укроборонпрома за указанный период составили 26,8 млрд грн.

В Украине также запускают серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Производство развернут на Шосткинском заводе "Импульс", который входит в состав Укроборонпрома.

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