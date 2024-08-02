Ложь в законе․ Как "неработающий" завод на Львовщине угрожает здоровью людей – расследование

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Госпожа Надежда оправдывается, когда предлагаем ей присесть на обшарпанной скамейке возле здания суда для короткого разговора. Мы не первые, кто берет у нее интервью, но хотим верить, что последние, и в конце концов ее личный ужас закончится. Она волнуется и объясняет, что не скажет больше, чем мы уже знаем. Взгляд уставший, но сосредоточенный – с пониманием того, что с журналистами стоит говорить.

"Первые тревожные звоночки появились осенью 2023 года вместе с невыносимым металлическим запахом в нашем селе", – говорит женщина, и в этот момент слышно, как выезжает машина. В ней человек, который еще несколько минут назад в судебном зале божился перед фемидой, что предприятие в селе госпожи Надежды, на которое жалуются люди, "не работает" и не имеет никаких наемных работников.

Тем временем сама Надежда рассказывает нам о своей матери, которая не может пить воду из колодца, поскольку там повышенный уровень кадмия и нитратов. Также в крови пожилой женщины зафиксировали превышение ртути в более чем три раза. В Великой Горожанне на Львовщине, с тех пор как в селе оборудовали завод по переработке печатных плат, ее история не уникальна. Едва ли не каждый колодец – загрязненный, что контрастирует с историей о "неработающем" заводе.

"Замеры делали лаборанты... Это не какая-то самодеятельность", – утверждает женщина.

Когда разговор подходит к концу, мы обмениваемся контактами и прокручиваем в голове вопросы: "Действительно ли завод не работает? Что нужно, чтобы остановить, очевидно, опасное предприятие? И, самое главное, кто стоит за этой историей реально, а не на бумаге?".

Около двух месяцев назад журналисты-расследователи 24 Канала отправились на поиски сложных ответов на простые и логичные вопросы. Сейчас готовы поделиться найденными фактами, оценками и эксклюзивными свидетельствами источников, которые знакомы с деятельностью завода изнутри. Подробно читайте далее.

ЧП "Проблемное Предприятие"

Расположена Великая Горожанна менее чем в часе езды от Львова. К югу от центра села по улице Паучка – бывший хозяйственный двор, который теперь огорожен новеньким серым забором с отремонтированными нежилыми зданиями внутри. Номинально этот участок все еще принадлежит общине, ведь местные власти не заключали договор аренды с предприятием. То есть фактически земля была захвачена ООО "РДТ-ИВ", о чем говорят жители села.

ООО "РДТ-ИВ" самовольно заняла земельный участок по ул. Паучка, 10, 11 на территории Великой Горожанны, что является проявлением произвола, умышленного пренебрежения нормами законодательства,

– говорится в одном из обращений общины к власти.

Согласно данным сервиса YouControl, учредителем и руководителем предприятия является Шотурма Игорь Васильевич. Здания на улице Паучка не являются его собственностью – они принадлежат Салашу Роману Александровичу, у которого есть брат Владимир, что также причастен к этой истории, о чем мы дальше вспомним. Здания Шотурма снимает по договору аренды, на что указывала комиссия из представителей местной власти, которая обследовала объект.

ООО "РДТ-ИВ" было зарегистрировано в октябре 2022 года на Ивано-Франковщине и по сей день не имеет лицензий для осуществления любой деятельности. По словам людей и как понятно из предписания госинспекции, завод может заниматься именно переработкой плат. Экономические виды деятельности предприятия: обращение с отходами и другие операции с опасным для окружающей среды сырьем. Однако, похоже, факт отсутствия лицензий волнует всех, кроме самого Шотурмы, братьев Салашей и его адвоката.

На судебном заседании, которое мы упоминали в начале, защитник Шотурмы, Валерий Гораль, всячески открещивался от факта, что предприятие осуществляет хоть какую-то деятельность и имеет работников. Чтобы подкрепить свой тезис, в качестве свидетеля он вызвал Владимира Салаша, который заверил, что в зданиях, арендованных ООО "РДТ-ИВ", хранится его сырье по личным договоренностям с братом Романом.

Сам Шотурма порог суда решил не переступать, отправив в зал для слушаний адвоката Гораля. Мы бы уже разочаровались, но сразу узнали от Надежды, что бизнесмен стоит собственной персоной под судом и не заходит внутрь.

Он пришел. Стоит там в черных шортиках,

– с ироничной улыбкой заметила женщина.

Когда судья выходит в совещательную комнату, бежим на улицу к Шотурме. На бордюре с Салашем, который докуривал сигарету, он сидел, действительно, в черных шортиках. Обходя разговоры о том, что "завод не работает", спрашиваем в лоб: откуда Салаш и Шотурма берут электронику для переработки. По словам жителей Великой Горожанны речь шла о сотнях тонн сырья, которое грузовиками заезжало на предприятие чуть ли не каждую неделю.

Говорить с нами и Шотурма, и Салаш отказались. Пытаясь быть вежливыми, они много раз сказали: "Извините, пожалуйста", после чего отошли подальше от микрофона. Хотя все же Шотурма ответил на вопрос о закупке металлолома, что это коммерческая тайна. Разгадать эту "коммерческую тайну" было не так трудно, но об этом позже.

Как раз закончилось заседание. Судья поспешно зачитала решение, признав Шотурму виновным в порядке осуществления хозяйственной деятельности, и назначила штраф в размере... 17 тысяч гривен, взыскав с него судебный сбор. Очевидно, показания защиты о том, что "завод не работает", были недостаточно убедительными.

"Для начала неплохо", – подумали мы, и с этим согласилась Надежда. Дело в том, что это было дело по обращению Государственной экологической инспекции об административном нарушении из-за отсутствия заключения ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду). Мы понимали, что на Шотурму и ООО "РДТ-ИВ" еще ждет уголовное производство о нарушении правил экологической безопасности, по которой можно сесть до 10 лет в тюрьму.

Как расследователи решили искать зацепки, раскручивая которые можно было бы доказать вину Шотурмы и его предприятия.

Ложь и ее опровержение

– Да что мы, дураки тут все, что ли?

Шшш-ВвввУвУуУу-Шшш...

... Шшш-вВуууууу-шшшш...

– У них вентиляторы... Вентиляторы гудят как Святые!

...шшш-ВВууУу-шшшш

Предприятие в Великой Горожанне гудит на полную: смотрите видео предоставленное 24 Каналу местными

Сворачиваем видео, которое нам предоставили местные жители Великой Горожанны и на котором действительно слышен звук, то ли вентиляторов, то ли вытяжки, – и пытаемся найти окончательно ответ на вопрос: работал ли завод, говорит ли правду его владелец?

В конце концов мы выходим на человека, неоднократно бывавшего внутри предприятия. После нескольких отказов он анонимно все же говорит нам то, что мы предполагали услышать, и то, что в принципе, было и так очевидным. Но перед тем, как узнать показания этого источника, мы фиксируем то, что лежит на поверхности.

Прежде всего – судебное постановление. Согласно решению Николаевского райсуда, в мае 2024 года представители Государственной экологической инспекции Львовщины посещали предприятие в Великой Горожанне, где не могли не заметить оборудование по обработке отходов, мощностью менее 100 тонн в сутки, и отсутствие у завода оценки воздействия на окружающую среду. Это стало основанием, как мы уже знаем, для протокола об административном правонарушении и штрафа в 17 тысяч гривен.

Согласно предписанию инспекции, ООО "РДТ-ИВ" занималось деятельностью, что может иметь значительное влияние на окружающую среду. В производственных помещениях – смонтирована технологическая линия по добыче цветных металлов из отходов электронных плат и радиодеталей. Кроме того, проводятся подготовительные работы по соединению элементов, частичное испытание отдельных технологических операций.

"Я утверждаю, утверждаю на камеру – предприятие работало", – говорит местный депутат Дмитрий Роман, когда у него берет интервью пресса несколько месяцев назад. Это его заявление не вошло в телевизионный сюжет наших коллег, но мы его все равно имеем благодаря Надежде и другим жителям села, которые, словно предчувствуя, записывали на камеру своего мобильного телефона каждый вздох ветра, сопровождавший борьбу жителей Великой Горожанны.

Депутат Роман уверяет, что завод работал: видео предоставлено 24 Каналу жителями Великой Горожанны

Женщина отмечает, что когда завод начали подозревать в загрязнении окружающей среды осенью 2023 года, депутат Роман решил его посетить, чтобы убедиться во всем собственными глазами. Это впоследствии и дало ему основания говорить на камеру, что "предприятие работает".

, имея на руках все это, мы не удивились, когда услышали от нашего источника, что завод в Великой Горожанне работал с осени и пока не открыли уголовное дело. Вероятно, сейчас предприниматели в черных шортиках решили, что держать долго Бога за бороду им не удастся и поэтому приостановили деятельность, залегли на дно, исчезли из поля зрения, спрятались как мыши под веник... Но вопрос: надолго ли? И кто будет нести ответственность за более чем полгода, очевидно, незаконной работы завода?

"Людей на предприятие завозили из окрестностей", – говорит Надежда во время одной из неформальных бесед. Мы расспрашиваем людей и действительно узнаем, что, вероятно, были работники из других поселений неподалеку. Но и привлекали тех, кто жил в Великой Горожанне. Говорить о соотношении местных к приезжим – не приходится, посчитать трудно.

Однако все же, несомненно, самыми показательными свидетельствами в этой истории являются экологические данные, которые получили жители Великой Горожанны, когда привлекли экологов. Специалисты констатировали, что в местной воде повышенный уровень свинца и кадмия, а в почве – меди, железа, марганца, кобальта, свинца и цинка. Эти химические элементы крайне негативно могут влиять на организм человека, вызывая даже иногда смертельные заболевания. Особенно, когда это превышение в 172 раза, как это, скажем, с медью.

В крови матери Надежды зафиксировали превышение уровня ртути более чем в 3 раза – 16,670 мкг/л, при норме 5 мкг/л. Не лучшие показатели у односельчан женщины, что подтверждают результаты анализов, которые проводила частная клиника.

Осмелимся предположить, что соответствующие показатели в почве, воде и крови людей вызваны утечкой "неизвестных веществ" из ряда канализационных колодцев, которые соединены с помещением предприятия. На кадрах люди неоднократно фиксировали эту утечку, кроме того, оттуда брали пробы на анализы специалисты-экологи.

Через канализационный колодец с предприятия в Великой Горожанне вытекает неизвестное вещество / Фото предоставлены 24 Каналу местными жителями

Стоит упомянуть к этой теме о еще одной важной детали. С помощью сервиса Import Genius мы обнаружили, что октябрем 2023 года (как раз тогда, когда завод в Великой Горожанне начал "не работать", и это заметили жители села) датируется прибытие в Шотурму различных химических веществ, в соответствии с договорами с турецкими компаниями.

Названия большинства веществ рядовому читателю неизвестны, однако остановимся на хлорате натрия, который является окислителем. Теоретически, его иногда можно использовать, как и для переработки печатных плат, так и катализаторов в различных химических процессах. В то же время именно это соединение может вызывать окисление металлов в почве и воде, что повышает их мобильность и доступность.

Жители Великой Горожанны, когда заглядывали на территорию завода, видели опустошенные пластмассовые баки. Не исключено, что часть из них – это импорт из Турции согласно договорам, которые заключал Шотурма.

Пустые баки на территории предприятия в Великой Горожанне: видео предоставлено 24 Каналу жителями села

Три круга знакомств

Когда мы ехали на судебное заседание, возник, на первый взгляд, достаточно сложный вопрос: откуда Шотурма и Салаш берут сырье для дальнейшей его переработки? К тому же сам бизнесмен назвал это "коммерческой тайной", если вы помните.

Однако разгадка довольно-таки проста, и теперь нам это кажется не самой сложной тайной в этой истории.

Поэтому самое время узнать о ЧП "Скупка РЭК", расположенное во Львове по адресу улица Сяйво, 12. Прежде всего внимание привлекает то, что эту компанию нельзя найти ни в одном государственном реестре, хотя она имеет сайт и отметку на Google maps. На главной странице виднеется красными буквами:

Салаш Владимир или Шотурма Игорь. Посылки принимаем с понедельника по пятницу! Расчет в день, получения до 24:00!

Скупает "Скупка РЭК" именно радиодетали, которые впоследствии, как мы подозреваем, отправляются в Великую Горожанну на переработку. Excel-таблица с ценами на электролом насчитывает 15 страниц, среди которых – различные модели микросхем, плат, аккумуляторов, двигателей, катализаторов, транзисторов и многое другое.

Из-за того, что название с сайта ЧП "Скупка РЭК" не присутствует ни в одной из публичных государственных баз данных, доступной рядовому человеку, не до конца понятно, как эта компания функционирует. К тому же в судебном реестре есть дело о самовольном захвате земли как раз таки по тому адресу, где работает ЧП "Скупка РЭК".

Еще в 2018 году Львовский городской совет обратился в прокуратуру и суд, поскольку ФЛП Бек Богдан Игоревич, подозревали, самовольно занял земельный участок площадью более 0,7 квадратного гектара по адресу улица Сяйво, 12. В одном из решений говорится, что на соответствующем участке вставили рядом с другими объектами: "объект недвижимого имущества, в котором осуществляется скупка катализаторов и плат". Очевидно, говорится именно о ЧП "Скупка РЭК".

Не платя аренду, ФЛП Бек Богдан Игоревич мог нанести немалый ущерб Львову, работая с 2013 по меньшей мере до 2017 года. Стоимость участка, который он своевольно захватил, по официальным оценкам составляет 15 миллионов 250 тысяч гривен, что является солидной суммой для городского бюджета. Назвать этот эпизод чем-то "эксклюзивным" нельзя никак, поскольку завод по переработке плат в Великой Горожанне также, вероятно, работает на земельном участке, который самовольно захватил, и местные власти не могут с этим ничего сделать.

Для удобства мы решили группировать различных влиятельных знакомых и бизнес-партнеров Шотурмы в так называемые "круги связей". Учитывая это уголовное дело о захвате земельного участка на улице Сяйво и другие уже известные факты, в первый "круг связей" относим таких лиц:

Бек Богдан Игоревич. Главный обвиняемый ФЛП по этому делу, которое было закрыто по истечению сроков в марте 2023 года. По состоянию на июль 2024 года у него имеются 6 незакрытых исполнительных производств о взыскании долгов перед различными государственными инстанциями. В частности, прокуратурой и коммунальными предприятиями.

Салаш Роман Александрович. Как мы указывали в начале, владелец помещений в Великой Горожанне, что арендует ООО "РДТ-ИВ", руководителем которого является Шотурма.

Салаш Владимир Александрович. Брат Романа Салаша, который был свидетелем на судебном заседании, при том утверждая, что ООО "РДТ-ИВ" в Великой Горожанне якобы не работает. Вместе с Шотурмой скупает электролом, о чем говорится на сайте эфемерного ЧП "Скупка РЭК".

Коротко о каждом из фигурантов материала / Инфографика 24 Канала

Немного исследовав Салашей, мы определили второй "круг связей", на который имеет выход Шотурма. Собственно, Владимир Салаш является одним из исторических основателей ООО "Родий" вместе с Шестериковым Борисом Николаевичем. Этот человек, в свою очередь, вместе с, вероятно, женой Ириной Андреевной является руководителем и учредителем ООО "Неликвид", которое занимается аналогичной деятельностью, как и "Скупка РЭК" – то есть скупает платы и другой электролом (по крайней мере так написано на сайте компании).

ООО "Неликвид" заключило контракт с китайской компанией в городе Чжэнчжоу на импорт оборудования. Речь идет об оборудовании для измельчения, размола и утилизации электронных плат, которое прибыло в Украину в 2020 году. Объем импорта, согласно данным YouControl, оценивается в сумму от 6,5 до 7 миллионов гривен. Подозрительно и интересно одновременно, что завод ООО "РДТ-ИВ", который, очевидно, функционирует в Великой Горожанне с осени 2023 года, также для работы нуждается в оборудовании для измельчения и переработки плат. К тому же местные жители говорили, что помогали Шотурме разгружать соответствующее китайское оборудование весной 2023 года, и не подозревали, чем это может обернуться через несколько месяцев.

Итак, второй условный "круг связей" Шотурмы – это семейство Шестериковых. Кстати, учитывая фейсбук-страницу Ирины Шестериковой, живет пара небедно: поездки за границу на пальмовые побережья летом; горно-лыжный отдых – зимой; дочь супругов учится в частном лицее, а сын – понемногу входит в бизнес и владеет недвижимостью. Собственно, чуть менее 3 лет назад Сергей Борисович Шестериков зарегистрировал ФЛП с КВЭДом, что позволяет осуществлять соответствующую деятельность – оптовую торговлю отходами и ломом.



Как Шестериковы связаны с Шотурмой через Салаша / Инфографика 24 Канала

Отклоняясь от основной темы, ни мы, ни Надежда, ни другие жители села не понимаем, почему Салаши и Шотурма пользуются русским в публичном пространстве. Скажем, Владимир Салаш в социальных сетях – Владимир, а Игорь Шотурма – Игорь. Не говоря уже о том, что "Скупка РЭК" была – ЧП "Скупка РЭК" от начала своего основания во Львове. И телеграм-канал до сих пор так подписан.

Как фигуранты нашего материала пользуются русским / Скриншоты сделаны 24 Каналом

"Ты должен понимать, что это твоя земля, твой язык", – говорит Надежда, когда мы говорим с ней о "бизнес-стратегии" завода в Великой Горожанне. Здесь объяснять много не нужно: когда ты начинаешь собственное дело, важно понимать, что делаешь ты это в месте, где твои корни и где будут жить твои дети. Конечно, не всегда хочется платить за дорогие очистные экологические станции, но все равно это лучше, чем будут жаловаться на кобальт, свинец и цинк будущие поколения.

Третий круг связей Шотурмы, который мы нашли, но который, очевидно, является первым хронологически в его биографии, – Ивано-Франковский. Подозреваем, что из его родного края.



Круги связей Игоря Шотурмы / Инфографика 24 Канала

В 2010-11 годах Шотурма имел ФЛП с КВЭДом – производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента. Под этот ФЛП был подвязан номер – +380976465109 – по этому же номеру зарегистрирован ФЛП лица, на имя Сокивка Дарья Николаевна.

Дарья Сокивка является членом семьи некоего Каспрука Романа Романовича, имеет с ним общее имущество, что показывают декларации. Если есть декларации, то имеем дело с должностным лицом! Собственно, Каспрук Роман Романович является начальником Рогатинского отделения полиции охраны в Ивано-Франковской области.

Конечно, общий номер телефона не является убедительным аргументом. Однако именно эта маленькая деталь помогла обнаружить, что Шотурма был свидетелем на одном суде вместе с сыном Каспрука – Каспруком Игорем Романовичем, о чем свидетельствует запись сервиса YouControl. Все просто: административное правонарушение, вождение в нетрезвом виде. Дело по 130 статье было закрыто из-за истечения срока давности.

И еще бы это было одно единственное такое дело, но – нет. Также в другом деле о вождении в нетрезвом виде Шотурма был свидетелем вместе с Каспруком, также по данным YouControl. Это дело также закрыли из-за истечения сроков.



Третий круг знакомств Шотурмы – Каспруки / Инфографика 24 Канала

Борьба продолжается

На что готовы украинцы, когда их земле угрожает опасность: неважно какая – вооруженная, политическая или экологическая? История нашего государства окроплена кровью борьбы за право на достойную и свободную жизнь... И это помнят жители Великой Горожанны.

Община села основала организацию "Объединенная Горожанна" с 365 жителями, чтобы остановить незаконную деятельность ООО "РДТ-ИВ". Община выходила на митинг против завода, писала жалобы даже к президенту. И пока еще верит в торжество закона, которое должно обязательно наступить.

Мы общаемся с госпожой Надеждой, которая является председателем правления "Объединенной Горожанны", уже несколько недель. Ежедневно получаем через переписку отписки от всех возможных административных учреждений о том, что "открыли уголовное производство", "продолжается досудебное расследование", "полиция принимает меры" ... А гнев общества с каждым днем только усиливается.

За день до публикации этого материала мы получили кадры от жителей села, на которых фура вывозит, вероятно, электронику с территории предприятия в Великой Горожанне. Предполагаем, это связано с тем, что местные власти начали заниматься проблемным вопросами. Наконец создали комиссию, которая провела замеры участка, который мог самовольно захватить Шотурма и Салаши. Учитывая это, похоже, дело будет двигаться.

Загрузка фуры сырьем на территории предприятия / Фото предоставлены 24 Каналу местными жителями

Староста села Николай Зинченко в разговоре с нами выразил надежду, что предприятие все-таки перестанет функционировать. Кстати, он абсолютно отрицал то, что ему предлагали взятку для торможения процесса. Сам Шотурма не захотел с нами говорить, но отметил, что виновным себя не считает. Его адвокат Гораль вообще был не в курсе того, что происходит.

"Рабство начинается с молчания", – говорит нам Надежда от имени всех инициативных жителей, и мы понимаем, что жители маленького села Великая Горожанна будут готовы идти к цели. Даже если закон не сработает. Если правоохранители их будут игнорировать. Если местная власть не будет защищать интересы собственных избирателей.