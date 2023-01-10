Минюст предложил конфисковать не менее 13 заводов российского олигарха Дерипаски в Украине

Министерство юстиции предложило взыскать активы Олега Дерипаски в доход государства. Ведь российский олигарх контролирует предприятия, производящие бронетехнику для врагов.

Впоследствии ее используют на войне против Украины. По данным Минюста, металлургические предприятия "Объединенная компания "Русал" снабжают алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса.

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Что известно о конфискации активов Дерипаски

Известно, что фирмы Дерипаски снабжают алюминиевую продукцию тем предприятиям, которые разрабатывают, производят и снабжают военную технику, оружие и боеприпасы для нужд вооруженных сил России.

Более того, часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

Кроме того, в Минюсте рассказали, что российский олигарх через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине. В частности, ему принадлежат:

ООО "Николаевский глиноземный завод";

ООО "Глуховский карьер кварцитов";

ЧАО "Хустский карьер";

ЧАО "Жежеловский карьер";

ООО "Гуардон Украины";

ООО "Компания "Алюминий Украины";

ООО "Сервисный центр "Металлург";

ООО "ВРЕМЯ ИТ";

ООО "Охрана МГЗ";

ООО "Центр учета Николаев";

Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ";

ООО "Запорожолюминторг";

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";

а также нежилая недвижимость, техника и прочее.

Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС (Высший антикоррупционный суд – 24 Канал) относительно взыскания его активов в Украине в доход государства,

– заявила заместитель министра Ирина Мудрая.

Чиновница напомнила, что к Олегу Дерипаски применили санкции в Украине, США, ЕС, Великобритании, Польше, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

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Также в Минюсте отметили, что подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживающим путинский режим, ведь привлечена в получение выгоды от правительства России и производства бронетехники, которую Кремль применяет на войне против Украины.

Что известно о санкциях против Дерипаски в Украине