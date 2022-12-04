Завтра 4 области возвращаются к графикам стабилизационных отключений

Возобновление энергетической системы Украины после террористических российских ракетных ударов продолжается. Еще 4 области вернутся к графикам стабилизационных отключений.

Об этом рассказали в ДТЭК. Специалисты отметили, что, несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается напряженной.

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В 4 областях будут действовать графики стабилизационных отключений

В ДТЭК отметили, что с 5 декабря в 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Речь идет о:

Киевской области,

Днепропетровской области,

Одесской области,

Донецкой области.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше. Держим энергетический фронт! Все будет Украина,

– заявили в ДТЭК.



В 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений / Фото ДТЭК

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Условия возврата к стабилизационным графикам