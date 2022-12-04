Завтра 4 области возвращаются к графикам стабилизационных отключений
Источник:ДТЭК
Возобновление энергетической системы Украины после террористических российских ракетных ударов продолжается. Еще 4 области вернутся к графикам стабилизационных отключений.
Об этом рассказали в ДТЭК. Специалисты отметили, что, несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается напряженной.
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В 4 областях будут действовать графики стабилизационных отключений
В ДТЭК отметили, что с 5 декабря в 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Речь идет о:
- Киевской области,
- Днепропетровской области,
- Одесской области,
- Донецкой области.
Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше. Держим энергетический фронт! Все будет Украина,
– заявили в ДТЭК.
В 4 областях возвращаются к графикам стабилизационных отключений / Фото ДТЭК
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Условия возврата к стабилизационным графикам
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что в течение этой недели в Украине в основном действовали графики плановых отключений. Аварийные вводили только в случае нехватки мощностей.
- Аварийные отключения можно прекратить при условии, если в сети будет достаточно генерирующих мощностей. Именно это позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям.
- Главным условием остается отсутствие новых массированных обстрелов.