Завышенные цены на услуги такси приравняют к мошенничеству
Источник:Харьков LIVE
На фоне российской агрессии в Харькове водители такси начали существенно повышать цены на проезд в черте города. Власти хотят помешать подобному заработку.
Соответственно, водители, которые безосновательно повышают тариф, будут приравниваться к мошенникам. Об этом говорится в заявлении полиции Харьковской области.
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С начала марта в полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией России, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров.
Сообщается, что кое-где цены просто заоблачные, так одна поездка может стоить от 1000 – 2000 гривен.
По словам начальника харьковской полиции Владимира Тимошко, такие действия в дальнейшем будут квалифицироваться как мошенничество.
Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало противоправными действиями несознательных перевозчиков,
– отмечает он.
Сообщить о таксистах, перевозящих пассажиров по заоблачным ценам, можно по телефону спецлинии 102.
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