"З**бали эти атошники": полиция задержала хулигана, жестоко избившего участника ООС в Черновцах

В Черновцах местный житель жестоко избил участника боевых действий. Инцидент произошел на улице Зеленой. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

Как сообщили в прессслужбе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, дело открыли по статье 296 о хулиганстве.

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СМИ пишут, что инцидент произошел еще 15 февраля возле рынка "Зеленый". Неизвестный мужчина жестоко избил парковщика, участника ООС. По словам самого потерпевшего, мужчина после возгласа "меня за**бали эти атошники" начал бить его металлической дубинкой.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное статьей 296 (Хулиганство),

– сообщили в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что правоохранители установили личность нарушителя, это местный житель.

"Также назначена экспертиза по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшему. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении пресс-службы.

Какое наказание светит нападавшему

Санкция статьи предусматривает:

штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан,

или арест на срок до 6 месяцев,

или ограничением свободы на срок до 5 лет.

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