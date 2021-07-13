На здание "Цветы Украины" суд наложил арест: любые работы запретили

Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", которое сейчас защищают активисты от уничтожения. Один из них написал заявление и на этом основании в суде приняли решение. 12 июля застройщик начал демонтировать фасад.

Арест запрещает любые действия со зданием – ремонт, демонтаж и тому подобное. В то же время активисты продолжают находиться возле дома – они не позволили застройщику продолжить работы.

К теме Необходимо немедленно остановить, – Ткаченко о демонтаже здания "Цветы Украины"

Не имеют права демонтировать

Кто написал заявление пока неизвестно.

Ранее депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец опубликовал документ, который доказывает незаконность действий застройщика – перед началом работ необходимо было согласовать их в Минкульте и в проекте подготовительных работ, который предоставил застройщик, отсутствует демонтаж фасада здания.

Предыстория

Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.

6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с Цветами" в честь сохранения здания.

12 июля начался демонтаж. Снесена уже часть здания. Впрочем, активисты сломали забор и зашли на территорию, работы приостановили.

Почему люди против сноса

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.



Так здание выглядело до начала демонтажа / save.kvity.ukrainy

Также напоминаем, что министр культуры Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания "Цветы Украины", против которого выступают активисты, нужно немедленно остановить.