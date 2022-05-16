Ранее сообщалось о трех пострадавших, сейчас это количество увеличилось на 1 раненого. Среди потерпевших, говорят в ГСЧС, есть и ребенок.

Больше здесь В Одесской области оккупанты ударили по базе отдыха: пострадали 3 человека, среди них – ребенок

База, в которую попала ракета, полностью разрушена

Как сообщили спасатели, туристический объект, в который попали оккупанты, разрушен до основания. Также сгорела машина, которая была близко к месту взрыва.

Работникам ГСЧС удалось оперативно потушить пожар. Для этого потребовалось от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 2 единицы техники и 5 спасателей, а также от местной пожарной команды 1 единица техники и двое пожарных.

Смотрите фото последствий обстрела / Фото ГСЧС Украины:

Ракетная атака произошла около 9:00 утра

Отметим, что сирены в Одесской области прозвучали около 8:40, а уже через полчаса жители области сообщили о взрывах. Вместе с Одесской областью воздушная тревога звучала в Николаевской области, а также в центральных и северных регионах.

То, что в Белгород-Днестровском районе видно дым, подтвердили и местные власти.

Одесскую область атаковали российские самолеты стратегической авиации

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации. На место сразу отправились спасатели и следственно-оперативная группа.

Обратите внимание! В ОК "Юг" рассказали, что враг пытается в очередной раз попасть по мосту через Днестровский лиман. Однако россияне бьют не столько в мост, сколько в гражданскую инфраструктуру.