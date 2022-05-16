Раніше повідомляли про трьох постраждалих, зараз ця кількість збільшилась на 1 пораненого. Серед потерпілих, кажуть у ДСНС, є й дитина.

Більше тут На Одещині окупанти вдарили по базі відпочинку: постраждали 3 людей, серед них – дитина

Базу, в яку влучила ракета, повністю зруйнована

Як повідомили рятувальники, туристичний об'єкт, в який поцілили окупанти, зруйнований вщент. Також згоріла машина, яка була близько до місця вибуху.

Працівникам ДСНС вдалось оперативно погасити пожежу. Для цього знадобилось від Держслужби з надзвичайних ситуацій 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, а також від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та двоє вогнеборців.

Дивіться фото наслідків обстрілу / Фото ДСНС України:

Ракетна атака сталась близько 9:00 ранку

Зазначимо, що сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже через пів години жителі області повідомили про вибухи. Разом з Одеською областю повітряна тривога лунала у Миколаївській області, а також у частині центральних та північних регіонів.

Про те, що у Білгород-Дністровському районі видно дим, підтвердила і місцева влада.