Здесь был 10-тысячный город: в США показали жуткие кадры разрушенного торнадо Мэйфилда

Штатом Кентукки 10 и 11 декабря пронеслась целая серия торнадо. Эпицентром удара стал город Мэйфилд, который практически превратился в горы камня и металла.

Лишь за ночь торнадо разрушил фабрику по производству свечей, внутри которой находилась сотня человек. Также ураган стер с поверхности пожарную станцию.

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По прогнозам, торнадо унес десятки жизней

Все жители этого района остались без света и воды. Губернатор штата Энди Бешеар едва сдерживал слезы, рассказывая о масштабах бедствия: ураган пронесся по территории от Мэйфилда до Боулинг-Грина, что в 150 милях к северо-востоку. В этом районе насчитали не менее 4 торнадо.

Власти считают, что количество жертв будут считать десятками. Поисково-спасательные работы продолжаются в нескольких округах.

Под завалами на фабрике оказались около сотни человек

В Мэйфилде ловушкой для людей стала свечная фабрика. Руководитель пожарного департамента города Джереми Крисом, рассказал, что спасатели просто маркировали пострадавших, пробираясь через завалы к наиболее травмированных. А уже по дороге назад, они могли их вытаскивать. Пока спасли 40 человек из 110 работников предприятия.

На фабрике много тяжелой техники, огромные барабаны с химикатами. Уничтожены автомобили на стоянке. На все это жутко смотреть,

– добавил губернатор Бешеар.

Сама пожарная часть была уничтожена дотла, как и автопарк полиции.

Губернатор штата сообщил, что в пострадавший район дополнительно направили 150 коронеров, которые обеспечены сумками для тел и рефрижераторами. Предыдущее количество погибших – 80, однако оно будет увеличиваться.

Смотрите фото с последствиями торнадо в Мэйфилде:

Смотрите видео с ужасными разрушениями:

Что известно о серии торнадо в декабре в США: