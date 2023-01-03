Путин патологически боится заболеть и ищет эликсир бессмертия, – Яковенко

Вокруг состояния здоровья Владимира Путина уже долгое время ходят разные слухи. В сети не утихают обсуждения о болезни российского диктатора, а также панических поисках им эликсира долголетия.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью.

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Путин очень переживает за свое здоровье

Яковенко отметил, что не надо иметь каких-то общих знакомых с Путиным, чтобы сказать, что глава Кремля очень переживает из-за своего здоровья и буквально ищет эликсиры долголетия.

Достаточно посмотреть на этот километровый стол, которым он (Путин – 24 Канал) отделяет себя от собеседников. Достаточно посмотреть, на каком расстоянии он садится от любой аудитории,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Что касается встреч, предусматривающих более тесное присутствие, то, заметил он, либо применяется монтаж, либо привлекаются сотрудники спецслужб, которые месяцами сидят в изоляции и стерильных бункерах, их обследуют и держат, можно сказать, в целлофановых пакетах.

Он патологически боится заболеть, заразиться, следит за своим здоровьем фантастически,

– подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что не знает таких примеров среди руководителей других государств, чтобы те настолько болезненно относились к своему здоровью. Вероятно, как и большинство диктаторов, Путин действительно страдает патологией и ищет эликсир бессмертия.

Путин очень боится заболеть и ищет эликсир бессмертия: смотрите видео

Действительно ли Путин очень болен

Комментируя данные датской разведки о том, что Путин страдает хроническими болями и в момент полномасштабного вторжения в Украину лечился от рака, Яковенко отметил, что Путин человек – не молодой, поэтому вполне вероятно, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Судя по появлению главы Кремля на публике, можно предположить, что он, как для своего возраста, более или менее здоров.

По крайней мере, способен поддерживать какую-то минимальную работоспособность,

– заявил российский оппозиционный журналист.

В то же время он добавил, что мы живем в удивительное время, когда разведки стали более откровенными и болтливыми, чем раньше. На самом же деле это означает, что идет современная информационная война.

Что известно о здоровье Путина: коротко