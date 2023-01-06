Нужно не допустить гибели Саакашвили в заключении – это будет победой Путина, – Деканоидзе
У заключенного в Грузии Михеила Саакашвили ухудшается состояние здоровья. Если он умрет, то это будет иметь плохие последствия для самой страны и станет победой Кремля.
Об этом 24 Каналу сказала депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. По ее словам, чтобы не допустить гибели Саакашвили, его нужно выпустить и перевезти за границу для реабилитации.
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Соратники призывают не допустить гибели Саакашвили
Деканоидзе рассказала, что 4 января в ряде городов мира прошли акции в поддержку Саакашвили. Грузины и люди других национальностей вышли, чтобы заявить о том, что нельзя просто убивать третьего президента Грузии, гражданина Украины в заключении, поскольку это противоречит принципам цивилизации.
То есть все думают о том, что если Саакашвили умрет и будут очень плохие последствия – это будет только победа Кремля и Путина,
– заявила депутат парламента Грузии.
Она напомнила, что в 2008 году после того, как Россия напала на Грузию, Путин публично сказал, что обязательно сделает все для того, чтобы наказать Саакашвили. И теперь, когда экс-президент в таком состоянии сидит в тюрьме, это означает победу главы Кремля.
Поэтому, подчеркнула Деканоидзе, люди вышли заявить о том, что нужно спасти Саакашвили, а президент Грузии Саломе Зурабишвили должна его помиловать, поскольку это важно для самой страны. Ведь, если Саакашвили погибнет в заключении, будущее Грузии в Европе станет маловероятным.
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В каком сейчас состоянии Саакашвили
Она отметила, что в организме Саакашвили обнаружили тяжелые металлы, поэтому его следует выпустить и перевезти за границу для реабилитации. Это возможно через суд или помилование президентом Грузии. Депутаты парламента не могут его посещать, однако известно, что Саакашвили часто теряет сознание, а врачи не знают, почему это происходит.
У него температура постоянно, и он потерял много веса. Там около 20 диагнозов, которые поставил занимающийся этим центр, то есть американские врачи,
– сказала Деканоидзе.
Она добавила, что все очень плохо, и состояние Саакашвили только ухудшается. Уже долгое время нет никакого прогресса, но есть четкое влияние власти и понимание того, что Саакашвили должны изолировать. То есть все делается так, чтобы он не выжил.
Что известно о здоровье Саакашвили
- Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили с 2021 года находится в грузинской тюрьме. Эксперт сообщил, что состояние здоровья заключенного ухудшилось из-за отравления и ненадлежащего лечения.
- Соратники и друзья экс-президента Грузии убеждены, что Саакашвили отравили и этого не могло произойти без участия нынешней грузинской власти.
- В поддержку политика и экс-главы Одесской ОГА люди в Одессе 4 января вышли на митинг. Активисты потребовали освободить Саакашвили.