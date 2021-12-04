"Здоровью вредит все, кроме кислорода": к чему привело увеличение акциза на табачные изделия
Источник:24 канал
По состоянию на августу 2021 года, согласно предварительным данным Kantar, доля нелегального рынка табачных изделий в Украине достигла исторического рекорда в 18,1%. Международные производители связывают это с увеличением акциза на табачный рынок.
В Налоговом комитете Верховной Рады Украины подчеркнули, что готовы дискутировать с бизнесом, однако отметили, что "здоровью вредит все, кроме кислорода". К чему может привести "налоговая коллизия" между властью и бизнесом и как это повлияет на украинцев – разбирался сайт 24 канала.
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Как повышался акциз на ТИЭНыВ январе 2020 года был принят закон №466, согласно которому акцизы на табачные изделия для электрического нагрева (далее – ТИЭНы) увеличивались на 320%. Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами".
В интервью 24 каналу госслужащий отметил, что бизнес призвал снизить процент, на который планировали поднимать акциз. Он лоббировал его повышение на 250%, а не на 320%, как предполагал законопроект, а разницу хотел отсрочить.
Контрабанда
Эксперты уверены, что налоговая политика негативно повлияла на рынок табачных изделий / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Год назад, когда мы начали информационную кампанию по нелегальному рынку табачных изделий, его доля составила 6,9% рынка Украины. Через год этот показатель достиг 18,1% – почти 300% роста за 12 месяцев. Это более 14,4 миллиарда гривен утраченного дохода бюджета Украины,
– подчеркнул гендиректор компании Japan Tobacco Ukraine Пол Холловей.
Незаконные игроки рынка увеличивают свою прибыль, расширяют инфраструктуру сбыта, отметил гендиректор компании British American Tobacco Ukraine Кахабер Бенидзе. Он добавил, что в то же время легальным производителям табачной продукции приходится работать "в условиях постоянно растущей административной и финансовой нагрузки".
Легальный рынок табачных продуктов сократился на 40%, отметил Чернак / Инфографика ассоциации "Укртабак"
Налоговая политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом получения дополнительных поступлений в бюджет. За последние три года легальный рынок табачных продуктов сократился на 40%, а объемы торговли нелегальными сигаретами приобретают невиданные до сих пор масштабы.
– отметил директор компании Imperial Tobacco Ukraine Растислав Чернак.
От имени производителей табачных изделий Чернак предложил продлить срок достижения акцизного налогообложения Евросоюза на 5 лет. По его мнению, такие действия помогут стабилизировать ситуацию как на табачном рынке, так и с поступлениями в бюджет от табачной отрасли.Интересно знать: ежегодно (до 2025-го) акциз на табачные изделия будет дополнительно расти на 20%, чтобы за четыре года достичь акцизного налогообложения ЕС.
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Потеря инвестиций
Костас Салварас, гендиректор Philip Morris Ukraine, обратил внимание на еще одно последствие "непредсказуемости регулирования табачной отрасли" в стране – потерю инвестиций.
Три из наших компаний готовы рассмотреть возможность локализовать производство табакосодержащих изделий для электрического нагрева в Украине, если государство создаст соответствующие условия… Такая локализация за 3 года принесет Украине более шести миллиардов гривен инвестиций и около четырех миллиардов дополнительного налога на прибыль. Выгода для платежного баланса страны составит около 15 миллиардов гривен,
– резюмировал он.
Что говорит власть
Данило Гетманцев, председатель Налогового комитета Верховной Рады Украины, планирует дискутировать с представителями бизнеса и коллегами из парламента по акцизам на ТИЭНы. Однако он отмечает: "Я не принимаю какую-либо аргументацию отрасли относительно того, что ТИЭНы являются менее вредным продуктом для потребления". По его мнению, "здоровью вредит все, кроме кислорода".
Почему акцизы на сигареты с фильтром должны повышаться, а на ТИЭНы – нет? Я абсолютной логики не вижу. Однако мы еще будем дискутировать с бизнесом,
– сказал Гетманцев в комментарии сайту 24 канала.
Глава Налогового комитета ВРУ считает, что "здоровью вредит все, кроме кислорода" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Важные данные
В Украине курит около 23% населения, отметил на пресс-завтраке президент международного фонда "За мир без курения" Дерек Ях. По его словам, мужчины курят в три раза больше, чем женщин.
Каждый год в Украине от последствий табакокурения умирают 85 тысяч человек. Заболевания сердца, рак легких и инсульт – самые распространенные причины смерти людей. Эту цифру можно значительно уменьшить, если поддержать курильщиков на пути отказа от курения,
– подчеркнул он.
Дерек Ях назвал самые распространенные причины смерти людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Смертельную опасность для курильщиков представляет не никотин, а продукты горения, объяснил Ях. По его мнению, лучший пример борьбы с курением показала Великобритания. В последние десять лет в Соединенном Королевстве сократился уровень курения населения с 21% до нынешних 14,5%, уточнил он.
Президент фонда рассказал, что в Великобритании акциз на электронные сигареты отсутствует, а на табак для нагревания значительно меньший акциз, чем на классические сигареты. Национальная служба здоровья Великобритании уверена, что использование электронных сигарет – это дорога до отказа от курения.