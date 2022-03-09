"Зеленого коридора" в Изюме не было: под обстрелами эвакуировали около 250 человек
Источник:фейсбук Владимира Мацокина
Из Изюма в Харьковской области 9 марта удалось вывезти около 250 человек. Россияне обманули нас и в очередной раз сорвали "зеленый коридор".
Заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин рассказал, что оккупанты били из всего, из чего можно, но с остервенением
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Как вывозили мирных
Тероборона вывозила людей под обстрелами, автобусы "подхватывали" за городом.
Бойцы терробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками,
– подчеркнул Мацокин.
Эвакуированные уже находятся в Славянске.
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